Secondo appuntamento settimanale con il Trono Classico di Uomini e donne; dopo quello di ieri caratterizzato dagli "scontri a fuoco" tra Andrea Zelletta e le sue corteggiatrici (che hanno portato anche all'eliminazione di Giorgia Kintli), vediamo un po' cosa succederà oggi in quello di Giulia Cavaglià e Angela Nasti. Ecco qualche anticipazione riportata dal portale Witty.

Dopo la rinuncia di Flavio Barattucci, Giulia è rimasta solamente con due corteggiatori: Manuel Galiano e Giulio Raselli.

Uomini e Donne, Giulia Cavaglià bacia, per la prima volta, tutti i suoi corteggiatori

Con entrambi c'è stata un'esterna molto passionale, infatti la tronista ha baciato tutt'e i ragazzi, nonostante avesse affermato che non l'avrebbe più fatto fino alla scelta.

Manuel, però, non ha gradito il bacio con tra Giulia e Giulio, per questo motivo decide di lasciare lo studio.

Angela Nasti invece, dopo l'abbandono di settimana scorsa di Alessio Campoli (a causa del bacio tra la tronista e Luca Daffrè), ha deciso di andarselo a riprendere a casa sua a Roma.

Pubblicità

Il corteggiatore, di buon grado, ha deciso di ritornare in studio.

Questa è solo una piccola anticipazione, per tutti i dettagli seguite insieme a noi la nuova puntata di Uomini e Donne, a partire dalle 14.45, in contemporanea con la messa in onda su Canale 5.