Era il 24 settembre 2007 quando l'emittente statunitense CBS trasmetteva il primo episodio di una nuova sit-com, destinata a diventare un cult della serialità televisiva. La serie vedeva protagonisti un gruppo di giovani scienziati decisamente nerd e una bellissima e sconosciuta vicina di pianerottolo, che in breve entrerà a far parte delle loro vite cambiandole per sempre.

Pubblicità

Pubblicità

Giovedì 16 maggio 2019 il viaggio di Sheldon, Leonard, Penny, Howard, Raj, a cui si sono aggiunte poi Amy e Bernardette giungerà alla fine, chiudendo per sempre una delle serie più amate di sempre. CBS trasmetterà infatti i due episodi conclusivi di "The Big Bang Theory", che saluterà per sempre i milioni di telespettatori che hanno seguito con passione per ben dodici stagioni. Un addio non facile per una serie iconica, una mancanza che sarà pesante per i fedelissimi fan.

The Big Bang Theory Is Finally Ending – The Arcade - the-arcade.ie

Anticipazioni: cosa aspettarsi dal finale di serie?

A chiudere la dodicesima ed ultima stagione della sit-com più longeva di sempre saranno due episodi conclusivi, trasmessi in rapida sequenza nella serata americana di giovedì 16 maggio. Sono molti ancora i quesiti che in tanti si pongono sul futuro dei protagonisti, che si spera trovino risposta nel gran finale.

A tenere banco nelle ultime puntate è l'occasione della vita per Sheldon e Amy, candidati al premio Nobel per la loro scoperta scientifica sull'asimmetria.

Pubblicità

L'episodio 12x23 dal titolo "The Change Constant” si focalizza proprio sull’eventuale vittoria del prestigioso premio, il sogno di una intera vita per Sheldon.

Sarà probabilmente l’ultimo episodio, “The Stockholm Syndrome”, a mettere in scena i cambiamenti più importanti. Alla fine dell’episodio 12x22, ultimo andato in onda fino ad ora, abbiamo visto Raj costretto a dire addio alla sua nuova fidanzata e promessa sposa Anu. Questa ha infatti accettato una imporante offerta di lavoro a Londra separandosi di fatto da Raj che, inizialmente deciso a volare da lei, decide di rimanere in California.

L’ultimo episodio riuscirà finalmente a regalare un lieto fine al romantico ma sfortunato astrofisico, o il suo sogno di avere una famiglia naufragherà ancora?

Molto ci sarà da dire anche sul futuro di Leonard e Penny, la cui decisione di non volere dei figli potrebbe non essere definitiva. La sinossi ufficiale dell’episodio finale parla di un “gran segreto” che i due cercano di mantenere, con l’ipotesi di un figlio in arrivo che sembra la più probabile.

Pubblicità

Ad ogni modo non è escluso che il loro grande segreto sia un altro: non resta che attendere ancora un po’ e scoprire il destino dei personaggi durante un’ora che segnerà indelebilmente la storia della tv.