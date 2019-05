Ieri, venerdì 3 maggio, è andato in onda il programma radiofonico 105 Music & Cars, condotto da dj Giuseppe, uno degli speaker di Radio 105, emittente partner di Amici di Maria De Filippi. Durante la puntata del suo show, lo speaker ha commentato in maniera non molto garbata un brano appartenente ad un attuale concorrente del talent show di Canale 5. Si tratta de 'La mia Rivoluzione' di Alberto Urso che, una volta terminato, è stato pesantemente criticato dal dj, facendo infuriare i fan del giovane aspirante tenore.

Gli audio delle critiche dello speaker di Radio 105

'Ma sai che sono felice di non aver avuto le cuffie mentre c'era l'ascolto del brano? Questo può essere anche di 'nemici' però dai è la certezza dei fatti.

Alberto Urso, concorrente della squadra blu di Amici 16

Speriamo di non sentirlo più', queste sono state le parole di Dj Giuseppe di Radio 105 riportate in alcuni audio pubblicati su Twitter.

ASCOLTATE ATTENTAMENTE LO SCHIFO DI QUESTO AUDIO! Radio 105, la radio ufficiale del programma! Un cretino patentato che si permette di offendere Alberto dopo il primo passaggio in radio de "La mia rivoluzione" VERGOGNATEVI.

Mi auguro solo che lui non abbia ascoltato! #Amici18 pic.twitter.com/oz4SrIy9De — Albish (@Albish49332873) 3 maggio 2019

'Non ci credo come possono dire delle cose del genere su una radio così nota ed importante? Terribile, davvero.

Senza parlare dell'assurdità della cosa detta', ha commentato un utente sotto il post dell'audio. Inoltre, secondo i fan di Alberto, questa non sarebbe stata l'unica stoccata dello speaker lanciata al concorrente di Amici 16 nel corso della messa in onda. Nel bel mezzo della canzone, infatti, Dj Giuseppe si è sentito in dovere di manifestare tutto il suo disprezzo nei confronti del brano con un 'bleah' piuttosto sonoro.

Insomma, ora rimane da comprendere se l'audio pubblicato sui social non sia stato decontestualizzato in qualche maniera e se, quindi, l'intento dello speaker fosse solo di fare qualche battuta senza aspettarsi una reazione così negativa da parte del pubblico. Questo perché, in caso contrario, lui potrebbe andare incontro a delle vere e proprie dure conseguenze.

La protesta dei fan di Alberto su Twitter

La vicenda ha scatenato numerose polemiche da parte dei fan di Alberto Urso, che tramite Twitter, con gli hashtag iostoconalberto e spegnamoradio105, hanno iniziato a protestare contro la nota emittente radiofonica e a dimostrare tutto il loro supporto al concorrente della squadra blu. 'Il commento di Radio 105 su Alberto neanche lo commento. Non ho voglia di dare pubblicità a chi scredita un giovane così bravo, talentuoso, umile e dolce.

Ho scelto le persone giuste. Sono loro a rimetterci non io. E a me basta. Io sto con Alberto', ha commentato uno dei fan furiosi di Alberto.

Io il commento di Radio 105 su Alberto neanche lo commento

Non ho voglia di dare e fare pubblicità a chi scredita un giovane cosi bravo, talentuoso, umile, dolce.

Io ho scelto le persone giuste. Sono loro a rimetterci,non io

E a me basta #Amici18 #Radio105 #iostoconAlberto — HoldMyHand (@HoldMyHant) 3 maggio 2019

Oltre a tale commento, ci sono anche tanti altri che pretendono delle scuse pubbliche da parte di Radio 105 nei confronti del giovane concorrente.

L'intervento dei fan de Il Volo

'Conosciamo perfettamente questo comportamento disdicevole, da tanto tempo. Nessuno ha il diritto di essere trattato in questo modo. Qualsiasi genere faccia. Se non vuoi ascoltare il disco, non farlo. Ma devi tenertelo per te e portare rispetto', hanno scritto sulla pagina Twitter de ilvolocomio in difesa di Alberto.