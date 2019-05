In questi giorni all'interno della casa del Grande Fratello 16 si è tornato a parlare di uno degli argomenti più discussi di questa edizione. Parliamo della presunta omosessualità di Michael Terlizzi. Fin dal primo momento Cristian Imparato ha messo gli occhi addosso al modello, affermando a più riprese all'interno della casa più spiata d'Italia che Michael sarebbe omosessuale ma che in realtà starebbe nascondendo questo suo orientamento. Affermazioni che sono state smentite dallo stesso Michael, anche se negli ultimi giorni si è tornato a parlare di questo, complici le dichiarazioni di Guendalina Canessa, la quale sostiene che dei suoi amici fidati le avrebbero confermato il fatto che Terlizzi sia gay.

Nuovi sospetti su Michael Terlizzi e la presunta omosessualità

In un primo momento Guendalina ha fatto questa confessione a Cristian e sembrava non volerne parlare con il diretto interessato, poi però ha scelto di confessare questa cosa anche a Michael, il quale non ha nascosto il suo imbarazzo per la situazione.

Guendalina mette in imbarazzo Michael

Nel dettaglio, stando a quanto raccontato successivamente dallo stesso Terlizzi durante un confronto con Gianmarco, Guendalina gli ha detto di sapere con certezza da alcuni suoi amici che Michael sarebbe omosessuale anche se all'interno della casa del Grande Fratello 16 continua a professarsi eterosessuale.

Guendalina sostiene che tali affermazioni le siano state fatte da amici di cui si fida ciecamente. A quel punto, però, Terlizzi le ha chiesto di fare i nomi di questi suoi amici che le avrebbero parlato del fatto che lui sia gay, ma Guendalina non ha voluti farli pubblicamente all'interno della casa, dicendo però che ne avrebbe parlato con lui nel momento in cui avrebbero finito l'avventura con il Grande Fratello 16.

La confessione di Guendalina su Terlizzi

Immediata la reazione di Michael Terlizzi, il quale ancora una volta si è trovato a smentire queste voci che riguardano la sua omosessualità e parlando con Gianmarco ha ribadito che Guendalina ha fatto queste affermazioni solo per 'sentito dire' e non perché avrebbe delle prove che attesterebbero quanto ha detto. Insomma tali affermazioni di Guendalina non avrebbero scalfito più di tanto Michael, il quale va avanti per la sua strada.

Intanto nel corso degli ultimi giorni in casa abbiamo visto che tra Michael e Cristian ci sono stati degli avvicinamenti sempre più sospetti. Tra i due c'è stato anche un bacio a stampo che ha fatto sognare il giovane cantante della casa, il quale continua a sperare di poter riuscire a conquistare il cuore di Terlizzi. Vedremo come si evolverà questa vicenda dopo la 'bomba mediatica' lanciata in casa anche da Guendalina Canessa.