Nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne dedicata al trono over avvenuta il 1 maggio vi sono stati clamorosi colpi di scena, come ci riportano le anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news'. In studio vi è stato un duro sfogo di Rocco Fredella il quale, stanco delle continue accuse di Gemma sul fatto di essere in trasmissione solo per la visibilità, ha deciso di abbandonare il programma di Maria De Filippi. Da quanto si apprende, non è stato l'unico cavaliere a salutare il pubblico in quanto, veniamo a sapere che anche Roberta di Padua ha deciso di non intervenire più a causa di impegni lavorativi, così come Michele, protagonista nella scorsa puntata di una violenta lite con Armando.

Stando alle anticipazioni che giungono dal sito 'Il Vicolo delle news', nella scorsa registrazione del trono over del 1 maggio vi sono state clamorose novità che hanno riguardato ben tre protagonisti del dating show di Maria De Filippi. Il primo colpo di scena riguarda Rocco Fredella il quale ha abbandonato Uomini e donne. Il motivo è riconducibile alle continue accuse di Gemma secondo la quale, il cavaliere sarebbe intervenuto nel programma solo per ottenere visibilità e per avere l'occasione di fare serate in giro per l'Italia, ottenendo un profitto economico. Rocco in puntata è sbottato, stanco delle illazioni della Galgani e al termine dello sfogo ha deciso di lasciare lo studio.

Riuscirà la redazione a far cambiare idea al cavaliere?

U&D, anche Roberta e Michele abbandonano il programma

Le ultime puntate del trono over andate in onda su Canale 5 sono state caratterizzate da una violenta lite tra Armando e Michele a causa di Simona. Dopo il diverbio dai toni particolarmente accesi, Michele è tornato in trasmissione nell'ultima registrazione, rivelando che, dopo aver rivisto la puntata in tv, non si è riconosciuto, motivo per il quale ha deciso di abbandonare il programma.

Nonostante ci fossero delle corteggiatrici giunte appositamente per lui, il cavaliere ha declinato l'invito ed ha confermato il suo addio al trono over. Dopo Michele e Rocco un altro abbandono eccellente ha caratterizzato l'ultima registrazione dove, come riporta 'Il Vicolo delle news', anche Roberta ha scelto di non intervenire più in trasmissione. La scusa è quella di impegni lavorativi, anche se in molti pensano che non abbia superato la fine della storia con Riccardo.

Nel corso dei prossimi giorni, vedremo in onda su Canale 5, quanto avvenuto nella registrazione del 1 maggio e potremo capire cosa è realmente successo ai tre protagonisti del trono over di Uomini e donne.