Ieri sera, durante la nuova puntata del Grande Fratello 16 in onda su Canale 5, si è tornati a parlare anche del tanto discusso caso di Pamela Prati e, in particolar modo, delle ultime confessioni di Eliana Michelazzo, la quale ha finalmente confessato tutta la verità su questo matrimonio, rivelando che in realtà Mark Caltagirone non esista e che si tratti di una storia assolutamente inventata.

A quel punto, però, la Michelazzo ha chiesto di poter entrare nella casa del Grande Fratello 16 per sentirsi 'protetta' da tutto quello che sarebbe stato detto fuori ma la sua richiesta non è stata accolta. Intanto, a Mattino 5 è stato rivelato che la Prati ha fatto un tatuaggio dedicato alla sua storia con Mark Caltagirone.

Caso Pamela Prati, Eliana confessa la verità ma vorrebbe espatriare

Nel dettaglio, abbiamo visto che ieri sera Barbara D'Urso ha fatto chiarezza sulla posizione di Eliana Michelazzo, dopo che in rete e sui social si era parlato di un suo possibile ingresso all'interno della casa più spiata d'Italia.

Eliana Michelazzo sotto choc dopo la confessione.

La conduttrice del Grande Fratello 16 ha ribadito che Eliana fosse fortemente sotto choc dopo la confessione fatta in esclusiva nel programma Live - Non è la D'Urso al punto da prendere in considerazione anche l'ipotesi di espatriare e quindi di abbandonare definitivamente l'Italia dopo tutta questa bufera mediatica che l'aveva travolta.

Insomma, stando anche a quello che ha dichiarato la D'Urso in diretta, Eliana starebbe molto male. Tuttavia la produzione del GF 16 non ha preso in considerazione la sua richiesta. Dunque la protagonista del caso Pamela Prati non varcherà la soglia della porta rossa di Cinecittà.

Il tatuaggio di Pamela Prati per Mark Caltagirone

Tuttavia mercoledì sera, nel corso della nuova puntata di Live in onda su Canale 5, sarà trasmessa l'intervista esclusiva che ha realizzato dove finalmente racconta tutti i retroscena e la verità su questo caso. La D'Urso, nel dare appuntamento agli spettatori per mercoledì sera, ha aggiunto che verranno fuori dei particolari che faranno 'accapponare' la pelle agli spettatori da casa.

Intanto, però, in queste ultime ore si è tornato a parlare anche della bella Pamela Prati, la quale in onore del suo fidanzamento con Mark Caltagirone, ha scelto di farsi anche un tatuaggio sul costato, così come è stato svelato nel corso della puntata di ieri di Mattino 5 con Federica Panicucci.

A confessare il tutto è stata Federica Benincà, la quale conosce molto bene Pamela e ha rivelato nel programma del mattino di Canale 5 che la Prati si è fatta un tatuaggio in onore del suo fidanzato Mark Caltagirone. Il disegno però sarebbe nascosto perché si trova sul costato.