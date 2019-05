Il Trono Over di Uomini e donne torna oggi 21 maggio su Canale 5 per la seconda puntata settimanale. Dopo l'ennesimo botta e risposta tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, che ha caratterizzato l'appuntamento del lunedì, l'attenzione si sposta su una coppia che ha sorpreso i fan la scorsa settimana.

Riccardo Guarnieri aveva chiesto alla redazione di richiamare Ida Platano e lei aveva accettato, pur mettendo le mani avanti su un loro possibile ritorno di fiamma. Il portale Witty Tv ha diffuso il video anticipazioni della puntata odierna, durante la quale Ida e Riccardo sono gli indiscussi protagonisti al centro dello studio. Ma a differenza delle aspettative iniziali, lui non ha il comportamento desiderato da Ida, dando l'impressione ancora una volta di volersi tirare indietro. Insieme a loro, l'attenzione si concentrerà sulla pungente Barbara De Santi, che si scontrerà con Valentina Autiero e Gemma Galgani.

Anticipazioni Uomini e donne: un nuovo litigio per Ida e Riccardo

Uomini e donne anticipazioni: i dubbi di Ida

Le anticipazioni di Uomini e donne riportate da Witty Tv partono con il faccia a faccia tra Riccardo e Ida. Lui afferma di essere deluso per i recenti sviluppi: "Diciamo che le aspettative erano diverse da parte mia". Lei risponde per le rime, mettendo le cose in chiaro: "Tu stai prendendo tempo, avevo già detto l'anno scorso che io di tempo non ne voglio perdere. Io sono una persona seria". La dama infatti precisa che lui non si è impegnato come lei avrebbe desiderato e nell'ultima settimana non è andato in scena alcun incontro a causa di impegni di lavoro.

Ma Guarnieri, rincara la dose contro la sua ex: "Lo vedi che tu se lì a puntare il dito". Sulla questione interviene anche Gianni Sperti che si schiera dalla parte della Platano e lancia delle chiare accuse contro il cavaliere: "Prendi Roberta, la porti a Taranto e la molli, prendi Stefania e la molli, richiami Ida e poi freni". Anche Ida non sembra disposta a passare sopra all'ennesimo tentennamento e decide di abbandonare lo studio, rifugiandosi nel backstage dopo avere sbottato: "Quando capisci cosa vuoi dalla vita... forse ti faccio gli auguri".

Oggi al Trono Over: Ida e Riccardo si danno appuntamento

Il "Vicolo delle News" ha fornito le anticipazioni di Uomini e donne sulla registrazione del 14 maggio che andrà in onda oggi pomeriggio su Canale 5. Stando a quanto riportato dal sito 'esperto in Gossip', Riccardo raggiunge Ida nel backstage e qui la discussione prosegue, tra accuse e sospetti. Alla fine però gli animi si placano e la coppia giunge ad un accordo: vedersi la sera stessa, prima della partenza di lei da Roma.

Se da un lato la pace torna fra i due protagonisti del parterre Over, dall'altro non si può dire la stessa cosa per altri volti noti. Barbara De Santi, al centro dello studio, viene raggiunta dai rimproveri di Valentina, che sbotta: "Cosa ti frega di andare a vedere sui social quello che scrive Armando, che scrive Gemma o che scrivo io". Anche la Galgani interviene, esprimendo nuove critiche nei confronti della De Santi.