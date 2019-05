Georgette Polizzi, dopo aver preso le distanze dall'azienda di Eliana Michelazzo e Pamela Pericciolo per il caso legato alle presunte nozze tra Pamela Prati e Marco Caltagirone, è stata portata in ospedale. Inizialmente l'ex protagonista di Temptation Island si era schierata dalla parte dell'Aicos Management, ma nelle ultime ore ha fatto marcia indietro: la ragazza, attraverso una confessione a Gabriele Parpiglia, ha dichiarato di essersi dissociata dalle due agenti poiché nella storia della soubrette sarda ci sono troppe cose che non quadrano.

"Mi ha fatto paura la loro lucidità": con queste parole Georgette ha messo un punto alla collaborazione con l'agenzia che segue anche Pamela Prati.

La Polizzi nei scorsi mesi ha scoperto di essere affetta da sclerosi multipla e con tutta probabilità l'ultimo periodo non l'ha certo aiutata, tanto che a causa delle ultime vicende pare che Georgette abbia avuto un crollo: "Questo accumulo di ansia e tensione non aiuta la mia malattia". La fidanzata e futura sposa di Davide Tresse è stata portata in ospedale per un controllo: dato lo stress e viste le sue condizioni di salute, i medici hanno preferito procedere con alcuni accertamenti specifici.

Georgette Polizzi finisce in ospedale dopo aver preso le distanze da Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

Poche ore dopo per fortuna Georgette Polizzi ha potuto lasciare l'ospedale e tramite alcuni video pubblicati su Instagram ha ringraziato tutti i medici che si sono presi cura di lei tranquillizzandola per il suo stato di salute.

Barbara D'Urso sbotta contro Pamela Prati

Nel frattempo prosegue la vicenda delle nozze di Pamela Prati, le cui agenti continuano a riferire che Marco Caltagirone non è un fantasma. Barbara D'Urso ieri all'interno del suo programma Live - Non è la D'Urso è tornata ad occuparsi del caso: nel salotto di Canale 5 è arrivata come ospite l'ex primadonna del Bagaglino e, come avvenuto con Verissimo, la Prati si è rifiutata di rispondere ad alcune domande della padrona di casa.

Ad un certo punto dell'intervista Pamela ha fatto presente alla D'Urso di sentirsi sotto processo. In quel momento Barbara è letteralmente sbottata contro la sua ospite: "A me non me ne frega niente che tu mi consideri stupida. Questo è il mio show con il mio pubblico". Dopo il breve botta e risposta, Carmelita ha cercato di calmare gli animi ma invano. Incalzata dalla conduttrice, Pamela Prati ha annunciato di voler lasciare lo studio lasciando ancora una tantissimi interrogativi.

Barbara D'Urso a quel punto non ha potuto fare altro che congedare la sua ospite e salutarla. Va detto però che il pubblico presente in studio non ha affatto apprezzato il gesto ed ha riservato dei fischi alla sourbrette.