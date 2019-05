Nuove puntate della longeva soap opera americana Beautiful, in onda sul piccolo schermo dalla fine degli anni ottanta e capace di regalare molteplici emozioni allo spettatore. Prosegue l'intreccio amoroso che vede Liam diviso tra due donne, sebbene sembri favorita per il momento la giovane Logan.

Quest'ultima non ha mai smesso di amare lo Spencer. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno da domenica 19 fino a sabato 25 maggio fanno notare che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Emma. Quest'ultima dimostrerà di non avere alcuna intenzione di rinunciare all'amore nutrito nei confronti di Xander ma si renderà conto degli ostacoli dovuti alla presenza asfissiante di Zoe. La giovane donna comprenderà quanto Zoe sia capace di destabilizzare il rapporto di coppia con l'Avant. Emma (Nia Sioux) non saprà in quale modo comportarsi in questa situazione delicata e deciderà di chiedere dei validi consigli all'amica Maya.

Beautiful anticipazioni fino al 25 maggio

La decisione presa da Thorne: Zoe assunta come modella

Thorne (Clayton Norcross) sarà chiamato a prendere una decisione determinante e vorrà avere un incontro con Zoe (Kiara Barnes). L'uomo verrà a conoscenza del successo ottenuto da Zoe per via della sfilata della Forrester e le offrirà un lavoro come modella. La Buckingham riuscirà a ottenere ciò che vuole, aumentando le incertezze nell'animo di Emma. Potrebbero nascere tuttavia delle incomprensioni con Xander. Steffy invece sarà protagonista di un nuovo confronto con Liam e nel corso della discussione interverrà Hope.

Steffy dice al padre di essere sicura di aver fatto la scelta giusta

Il comportamento della figlia di Ridge sorprenderà lo Spencer e l'attuale fidanzata, dopo che la Forrester si dirà pronta per fare una scelta importante. La giovane donna comunicherà a Hope di non voler competere con lei e farà un gesto di altruismo, consegnandole l'anello regalatole da Liam. Steffy ribadirà all'ex marito di essere sicura della decisione presa. Nel frattempo, la notizia dell'assunzione di Zoe alla Forrester provocherà la forte reazione di Emma, che avrà intenzione di avere un confronto con la rivale.

Il figlio di Bill nel frattempo, s'impegnerà per riconquistare la fiducia della futura sposa alla quale vorrà dare delle rassicurazioni e Hope sarà felice di convolare a nozze con lo Spencer. Bill, invece, rimarrà sorpreso dopo aver ricevuto la visita del figlio Liam; l'editore dovrà fare i conti con un certo imbarazzo, sapendo di aver distrutto con i suoi inganni la famiglia del primogenito. Infine, Ridge chiederà a Steffy se sia sicura della scelta: la ragazza ribadirà al padre di non voler tornare sui suoi passi.