Colpo di scena sulla storia d'amore tra Giorgio Tambellini e Francesca De André. A una settimana dal confronto all'interno casa del Grande Fratello 16 e dopo gli scatti che hanno pizzicato il toscano con una bruna misteriosa, il ragazzo ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram nel quale spiega di aver bisogno di una pausa di riflessione dalla sua fidanzata e di chiarire la situazione con lei una volta finito il programma.

A quanto pare, ciò che ha dichiarato Alex Belli nell'ultima puntata di Domenica Live corrispondeva alla verità. L'attore ha confessato che Giorgio gli ha chiesto consigli sul come affrontare la situazione.

Il post di Giorgio Tambellini riguardo la De André

"Oggi ho deciso di chiarire le mie idee date le tante pubblicazioni fatte a riguardo, ma non coincidono con quello che sento e penso in questo momento" ha esordito Giorgio Tambellini su Instagram.

Francesca De André, concorrente del Grande Fratello 16

"Quando lunedì scorso ho fatto ingresso nella Casa non sono riuscito a chiarire la situazione con Francesca, un po' perché ero imbarazzato, un po' perché ero nervoso e non essendo abituato a stare di fronte alle telecamere, non penso che non fosse il luogo adatto per parlare di quello che stava accadendo. Non appartengo al mondo della televisione e non mi sento a mio agio a stare sotto i riflettori, dunque non sono riuscito a comunicarle ciò che provavo" ha aggiunto il trentaquattrenne toscano.

"Vorrei prendere una pausa di riflessione e lasciare vivere a Francesca la sua esperienza, senza alcun tipo peso e responsabilità, dato come sono andate le cose e dati gli errori che tutti e due abbiamo commesso. Penso sia più giusto per entrambi discuterne quando la trasmissione sarà terminata, senza sollecitazioni, interventi esterni e altro" ha concluso il fidanzato di Francesca De André.

A quanto pare, Giorgio è riuscito chiarirsi le idee dopo le paparazzate dei giorni scorsi.

Ora non ci rimane che scoprire come la prenderà la De André una volta messa al corrente di tutto. Sicuramente, tale faccenda sarà una bella doccia fredda per la nipote di Faber.

Dettagli sulla relazione tra la De André e Giorgio

Francesca De André e Giorgio Tambellini sono fidanzati da circa un anno. I due si sono conosciuti tramite amicizie in comune e si sono subito piaciuti. Ad annunciare questo fidanzamento, è stata proprio la De André nel salotto di Pomeriggio 5, prima di approdare al Gf 16: "Barbara, ti avevo raccontato che andavo spesso in Toscana e lì vive questo ragazzo di nome Giorgio.

Lui ha 34 anni, è molto simpatico ma non fa parte del mondo della tv. Io l'ho tenuto nascosto per un po' di tempo perché lo stavo valutando". Questa é la seconda storia d'amore importante per la figlia di Cristiano De André dopo la lunga e tormentata relazione avuta con l'ex tronista di Uomini e Donne Daniele Interrante.