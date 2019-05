Sabato 18 maggio Ballando con le Stelle è stato sospeso per dare spazio alla finale dell’Eurovision Song Contest. In queste ore sul programma condotto da Milly Carlucci, Dagospia ha lanciato una vera e propria bomba di Gossip. Stando al racconto di Roberto D’Agostino, una delle coppie più longeve sarebbe andata in crisi. La colpa sarebbe da attribuire al rapporto che Veera Kinnunen avrebbe instaurato con Daniel Pablo Osvaldo.

Stefano Oradei furioso con la produzione di Ballando

In queste ore, secondo quanto riportato dal sito Dagospia, Stefano Oradei sarebbe andato su tutte le furie per via del rapporto che la sua fidanzato ha instaurato con il suo allievo. Secondo le prime indiscrezioni, la produzione di Ballando con le Stelle avrebbe chiesto alla coppia Kinnunen-Osvaldo di fare un video promozionale del programma all’estero. All’insolita richiesta di Rai1, Stefano Oradei sarebbe andato su tutte le furie ed a sua volta avrebbe lanciato una sua proposta alla produzione.

Ballando con le Stelle, Stefano Oradei geloso del rapporto tra Veera Kinnunen e Dani Osvaldo.

Il maestro di ballo che quest’anno ha come allieva Suor Cristina, avrebbe supplicato i vertici di non far partire la sua fidanzata. In un secondo momento, in preda ad una vera e propria crisi di nervi, addirittura avrebbe minacciato di abbandonare lo storico programma: “Se Veera parte, parto anch’io”

Per chi non lo sapesse, Stefano e Veera sono fidanzati da circa 10 anni. I due si sono conosciuti ad una gara di ballo e da quel momento sono diventati inseparabili, tanto che sognano anche in futuro insieme. Nel frattempo i due diretti interessati si sono sempre dichiarati semplici amici.

Manuela Arcuri in ansia per le condizioni di salute di Luca Favilla

Il percorso di Manuela Arcuri all’interno del dance show di Rai sembra essere davvero in salita. Dopo lo spareggio che la vedrà affrontare il suo collega Ettore Bassi, l’attrice romana deve affrontare anche l’infortunio del suo maestro, Luca Favilla. Il maestro di Ballando a causa di un problema alle gambe, deve stare a riposo per ben due mesi. La notizia è arrivata nel salotto di Eleonora Daniele ed è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno per l’allieva.

Carolyn Smith finisce in ospedale

Carolyn Smith è finita in ospedale per un problema al braccio destro. La nota giurata, attraverso il suo profilo Instagram, ha informato i suoi follower di non essere partita per la Polonia perché il suo problema era peggiorato. Dopo aver effettuato una visita di controllo, è emerso che la Smith ha una trombosi al braccio destro: “Ho la terapia, diciamo che andrà tutto bene. Oggi iniziò la cura, positività”. Siamo certi che la presidente di giuria riuscirà a superare anche questo problema di salute.