Oggi, 19 maggio è andata in onda una nuova puntata di Domenica Live. All'interno del salotto di Barbara D'Urso si è discusso del comportamento di Giorgio Tambellini, compagno di Francesca De André, che dopo essere stato immortalato con la bionda influencer Rosi Zamboni in arte Roxy, è stato pizzicato sempre dalla rivista Oggi, assieme ad una donna mora.

Stando alle testimonianze del fotografo e di un'amica presente alla serata, Giorgio avrebbe avuto un incontro piuttosto intimo con la donna. Dopo tali rivelazioni, Guendalina Canessa, Alex Belli e Daniele Interrante hanno voluto dire la propria su questa vicenda.

Alex Belli svela alcuni dettagli su Giorgio

All'interno del dibattito, è intervenuto Alex Belli, conoscente del compagno di Francesca De André, che ha rivelato ulteriori particolari su una presunta confessione che il giovane gli avrebbe fatto: "Prima di fare ingresso nella casa, Giorgio ha chiesto dei consigli in maniera confidenziale perché era a conoscenza di entrambe le paparazzate.

Alex Belli fa alcune rivelazioni sulla storia tra Giorgio e Francesca De André

Lui aveva intenzione di entrare dentro la casa e lasciare in diretta Francesca ma non ci è riuscito perché non è un personaggio della televisione. La sua intenzione era quella di entrare dentro e prendere una pausa di riflessione. Questo è quello che mi ha confidato lui perché si era innervosito riguardo al rapporto tra la sua Francesca e Gennaro".

Le parole di Guendalina e Daniele per la De André

"Cara Francesca, io e te ci siamo riappacificate e fatte delle promesse che voglio mantenere - ha dichiarato Guendalina Canessa negli studi Domenica Live - Dunque, guardami negli occhi e ascoltami attentamente: l'uomo che ti sta accanto, Giorgio non merita affatto la tua fiducia perché non è un uomo corretto e sta facendo pena.

E' anche bruttino, faresti meglio a vivere la tua storia con Gennaro, che è una persona meravigliosa. Fidati di me". Poi, è arrivato l'intervento di Daniele Interrante che ha speso parole di solidarietà per la sua ex Francesca De André: "Vorrei dirle, dopo ciò che ha detto Guendalina, che è chiaro che Giorgio non sia l'uomo giusto per te. Hai un tatuaggio sotto i piedi con le carte e le nostre iniziali dunque credimi. Devi viverti Gennaro che è un ragazzo che conosco bene.

E' un ragazzo capace di appagare le tue esigenze d'amore che ti sono state negate nel tuo periodo adolescenziale. Hai avuto rispetto per un uomo che non merita nemmeno di varcare la soglia di casa tua". Insomma, come reagirà la De André una volta messa al corrente della reale e spiacevole situazione con Giorgio? Chissà, non ci resta che attendere la puntata del Grande Fratello 16 che andrà in onda domani in prima serata su Canale 5.