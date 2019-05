All'interno della casa del Grande Fratello 16 cresce sempre di più il rapporto tra Michael Terlizzi e Cristian Imparato. I due continuano ad essere molto vicini e passano molto del loro tempo insieme. Anche nel corso delle ultime giornate abbiamo visto che ci sono stati dei discorsi molto amichevoli tra i due, al punto che Michael ha chiesto a Cristian se il loro potesse diventare un amore platonico, dopodiché gli ha chiesto se dovesse sentire la sua mancanza nel caso in cui fosse lui il prossimo eliminato dal GF 16 (dato che questa settimana Imparato è finito in nomination).

Michael Terlizzi stuzzica Cristian Imparato al Grande Fratello

Le gossip news che arrivano dalla casa del Grande Fratello 16 rivelano che ieri notte, tra un ballo e una carezza, Michael è tornato a stuzzicare Cristian Imparato, il quale in queste settimane non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti del giovane modello.

GF 16, Michael e Cristian sempre più vicini

Terlizzi ha esordito dicendo: 'Tu sei preso da me, vero?' ma la risposta di Cristian non si è fatta attendere e ha ammesso che prima di poter dire di essere preso da una persona, deve avere qualcosa.

'Quindi non possiamo avere un amore platonico io e te?' ha continuato Michael Terlizzi provocando sempre di più il giovane cantante della casa del GF 16, il quale ha sottolineato che quel tipo di amore tra di loro proprio non potrà mai esserci. Successivamente Terlizzi lo ha invitato a ballare e Cristian non si è tirato indietro e sempre Michael gli ha chiesto se dovesse sentire la sua mancanza nel caso in cui uscisse dalla casa di Cinecittà durante la prossima puntata del reality show.

Cristian e Michael sempre più vicini

'Secondo me ti mancherò e non vedrai l'ora che ti verrò a trovare', ha aggiunto Michael. Insomma un'amicizia che cresce sempre di più all'interno della casa più spiata d'Italia e che Michael non ha 'interrotto' nonostante le allusioni di Cristian, il quale in un primo momento sosteneva a gran voce che Terlizzi stesse nascondendo la sua omosessualità.

Per diverse settimane, infatti, non si è fatto altro che parlare di questo argomento sia in casa che in televisione e sui giornali.

Tuttavia le voci della presunta omosessualità sono sempre state smentite da Michael, il quale ha ribadito di non avere alcun tipo di dubbio sul suo orientamento e di essere eterosessuale.

A favore di Michael è sceso in campo anche il padre, Franco Terlizzi, il quale lo ha difeso apertamente sia in televisione che sui giornali, scagliandosi anche duramente nei confronti di Cristian Imparato. Secondo Franco, infatti, il cantante sarebbe soltanto alla ricerca di visibilità e avrebbe cavalcato questa vicenda per screditare suo figlio.