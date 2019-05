Pamela Prati è finita nell'occhio del ciclone a causa del suo imminente matrimonio con Marco Caltagirone. Quest'ultimo, a differenza della showgirl, non si è mai mostrato in pubblico, al punto tale da far nascere nei malpensanti il dubbio sulla sua esistenza. La polemica è stata smorzata durante la scorsa puntata di Live-non è la D'Urso, in cui Caltagirone ha telefonato in diretta.

Caltagirone: 'Non l'ho sposata privatamente perché Pamela vuole condividere la sua gioia'

L'uomo ha dichiarato di essere il promesso sposo della diva del Bagaglino e di essere rammaricato per le voci relative alla sua presunta inesistenza.

Pamela Prati: il suo promesso sposo esce allo scoperto dalla D'Urso

Marco ha anche ammesso di non amare le luci della ribalta, preferendo non apparire. Tuttavia, nel salotto serale della D'Urso, alcuni ospiti hanno commentato negativamente l'atteggiamento dell'uomo dinanzi alla bufera mediatica che ha travolto la sua donna. La Prati, come ha affermato Eliana Michelazzo, collaboratrice della sua agenzia, starebbe soffrendo di aritmia cardiaca a causa dello stress di questi giorni. La showgirl dovrebbe convolare a nozze l'8 maggio con Marco Caltagirone.

Quest'ultimo ha affermato di aver concesso l'esclusiva delle nozze a Verissimo, trasmissione condotta da Silvia Toffanin.

Marco Caltagirone ha spiegato a Barbara D'Urso di non aver sposato privatamente Pamela Prati perché lei, appartenendo al mondo dello spettacolo, ha voluto condividere la sua gioia in pubblico. 'Mi ha fatto male vedere ferite le persone a cui voglio bene', ha dichiarato Caltagirone a Live - Non è la D'Urso. Il futuro sposo della showgirl ha promesso che, dopo le nozze, sarà ospite nel salotto di Barbara D'Urso per chiarire altri aspetti della vicenda, considerati oscuri dai malpensanti.

Il mistero delle nozze di Pamela Prati

Durante la puntata di ieri di Live è venuto fuori che Caltagirone avrebbe ricevuto un premio per la sua attività di imprenditore, di cui però non risulterebbe traccia. Come svelato da un servizio mandato in onda durante una puntata di Live - Non è la D'Urso, il nome di Marco Caltagirone non risulterebbe nemmeno dal registro delle imprese. Diversi sono gli aspetti ancora da chiarire in merito all'identità e alle imminenti nozze dell'intramontabile diva del Bagaglino Pamela Prati.

Probabilmente diversi aspetti si chiariranno in seguito alla messa in onda del matrimonio che verrà celebrato in chiesa, come ha confermato lo stesso Caltagirone. Non resta che seguire gli ulteriori sviluppi della vicenda che sta appassionando molto il pubblico di Canale 5. Di recente, la showgirl è stata anche in Rai, partecipando come ospite a Domenica In da Mara Venier. In quel caso, la Prati ha dichiarato di volersi ritirare dal mondo dello spettacolo, desiderando fare solo la moglie e la madre.