Meghan Markle ha già partorito in aprile il royal baby Sussex, ma tutti hanno taciuto l'evento. Costretta al silenzio o scelta volontaria? La dichiarazione dei duchi di Sussex di voler mantenere la questione privata, rilasciata a metà aprile, sarebbe chiara e inequivocabile. Ma qualcosa non torna e fa discutere media e sudditi, gettando sul parto della duchessa alcuni clamorosi sospetti.

Royal baby Sussex già nato: i motivi medici del silenzio di Meghan Markle

Scienza e Gossip sono concordi: il royal baby deve essere già nato.

Meghan Markle ha già partorito il royal baby

I media e la stampa britannica, The Sun in testa, hanno minuziosamente calcolato la DPP (data presunta parto) di Meghan Markle, individuata nel 28 aprile. Una data limite per una gravidanza geriatrica (così viene definita dalla scienza) data l'età della duchessa che ha già 37 anni. Una gravidanza di questo tipo difficilmente viene protratta oltre termine.

Meghan Markle 'silenziata' sul royal baby anche per motivi di immagine

Sebbene Meghan Markle abbia abituato i sudditi e la corte a rompere gli schemi e a infrangere le regole reali, questa volta sorgono i sospetti sul silenzio del parto.

Vero è che Meghan, spirito libero e femminista convinta, mai avrebbe accettato di farsi vedere come Kate Middleton appena dopo 7 ore dal parto. Fuori dall'ospedale, truccatissima, con il bebè in mano sotto flash e telecamere, senza alcun rispetto per la maternità post partum.

Ma la monarchia inglese è da sempre ben poco romantica e pare che il precedente motivo non interessi a nessuno. Il vero motivo (che sarebbe più d'uno) sarebbe ben diverso. La casa reale inglese ama autodefinirsi "The Firm", una vera e propria azienda con tanto di marketing, immagine e panni sporchi lavati i casa.

In questa "azienda reale" vigono leggi scritte e normative non scritte, prima tra tutti la precedenza di visibilità a chi è più alto in grado.

Il periodo di fine aprile e inizio maggio è, infatti, per i reali britannici, un periodo ricco di eventi che riguardano i reali più in vista. Il compleanno della Regina Elisabetta II (il 21 aprile), il compleanno del principe Louis (23 aprile) e della principessa Charlotte (2 maggio). Tutti membri reali in vista e di rilevanza maggiore rispetto al royal baby Sussex che potrebbe avere un nome africano.

A questo si aggiunge il fatto che il 29 aprile è l'ottavo anniversario di matrimonio dei duchi di Cambridge e che Kate Middleton è stata insignita del titolo di Dama di Gran Croce proprio il 29 aprile scorso.

Il royal bebè in aprile avrebbe offuscato altri eventi reali

Se fosse stata diramata la notizia della nascita in aprile del royal baby Sussex, questa avrebbe sicuramente offuscato tutti gli eventi citati. Data la popolarità di Meghan Markle e del neonato in sé.

Il fatto che il royal baby sia già nato in aprile, inoltre, potrebbe scaturire dai molti indizi trapelati nei giorni scorsi. Le ambulanze e l'elicottero intorno a Kensington Cottage, la no-fly-zone sopra la zona, la Regina che fa visita a casa della duchessa insieme ai duchi di Cambridge sono tutti eventi poco comuni.

Probabilmente, anche l'idea del.parto in casa inizia a scricchiolare. Il 19 aprile é stata avvistata un'ambulanza nei pressi di Frogmore Cottage che potrebbe aver prelevato Meghan Markle, forse in travaglio, portandola in ospedale forse per un parto cesareo. La stessa ambulanza è stata vista intorno al 26 aprile a Frogmore Cottage e potrebbe aver riportato a casa la duchessa e Il suo bebè dopo l'operazione forse d'urgenza.

Per questi motivi, il royal baby Sussex dovrebbe essere già nato. Si aspetta adesso una conferma o una smentita ufficiale da Kensington Palace nel momento in cui i reali decideranno di comunicare al mondo la notizia.