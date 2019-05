Al Grande Fratello 16 esplode la polemica su Francesca De Andrè, la quale lunedì sera ha ricevuto una spiacevole notizia in diretta. La concorrente del reality show condotto da Barbara D'Urso, infatti, ha scoperto in diretta il presunto tradimento da parte del suo attuale fidanzato, il quale è stato paparazzato in compagnia di una ragazza mentre usciva proprio dall'appartamento della stessa Francesca. La De Andrè ha avuto una reazione decisamente molto forte e dopo essere rimasta senza parole, abbiamo visto che si è lasciata andare ad una frase infelice che in queste ore ha scatenato un vero e proprio putiferio in rete, al punto che in molti hanno chiesto la sua squalifica dal reality show con tanto di intervento da parte di Gessica Notaro.

Grande Fratello: polemiche su Francesca De André

Francesca De Andrè, scoppia la bufera per la frase contro il fidanzato

Nel dettaglio, lunedì sera durante la diretta del Grande Fratello 16, Francesca nel momento in cui si è trovata di fronte alle fotografie del suo fidanzato paparazzato in compagnia di un'altra donna, si è lasciata andare alla frase infelice: 'Lo brucio vivo'. Immediata la reazione del mondo social che in quel momento stava seguendo la trasmissione in diretta televisiva: in molti hanno fatto notare la frase pronunciata dalla De Andrè e hanno chiesto subito che venissero presi dei provvedimenti nei suoi confronti, al punto da arrivare a chiedere la sua squalifica dal reality show di Barbara D'Urso.

A chiedere che venissero presi dei provvedimenti nei confronti di Francesca è stata anche Gessica Notaro, la quale ha postato delle stories in tempo reale su Instagram, in cui diceva di aver assistito in tempo reale alla scena che vedeva protagonista Francesca De Andrè e pur essendo dispiaciuta per la notizia del presunto tradimento, non tollerava la frase che si era lasciata scappare in quel momento di rabbia.

Gessica Notaro chiede provvedimenti contro la De Andrè

La Notaro, che in passato ha vissuto un'esperienza terribile con il suo fidanzato al punto da essere sfigurata con l'acido, ha ribadito e sottolineato che certi messaggi non possono passare in televisione e quindi per tale motivo ha chiesto che vengano presi dei provvedimenti da parte della produzione del GF 16.

E poi ancora ha sottolineato che come vengono presi dei provvedimenti nei confronti degli uomini che partecipano ai reality show e che sbagliano, la stessa cosa deve essere fatta anche con Francesca.

Insomma un vero e proprio 'appello social' che la Notaro ha fatto agli autori del reality show capitanato da Barbara D'Urso, da sempre in prima fila per difendere i diritti delle donne. Cosa succederà a questo punto nella prossima puntata del GF? Arriveranno i provvedimenti per la De Andrè? Vi terremo aggiornati.