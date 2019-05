Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate americane segnalano cattive notizie per una delle coppie più amate del momento, ovvero quella composta da Sally Spectra e Wyatt Spencer. Da qualche tempo i due fidanzati vivono una fase altalenante del loro rapporto, soprattutto dopo che lei ha deciso di non accettare la proposta di andare a lavorare alla Spencer Pubblications per lanciare un marchio di moda finanziato da Bill. Ma sono alcuni messaggi trovati sul cellulare della Spectra a far nascere in Wyatt il sospetto che lei provi ancora dei sentimenti per Thomas. Da qui alla rottura il passo è breve, così come al riavvicinamento tra il rampollo Spencer e la sua vecchia fiamma Flo Fulton.

Anticipazioni Beautiful: Sally e Wyatt si lasciano

Anticipazioni Beautiful: un segreto causa la rottura tra Sally e Wyatt

La causa della rottura tra Sally e Wyatt è in qualche modo collegata a Thomas nelle puntate americane di Beautiful. Quest'ultimo invia alcuni messaggi alla sua ex fidanzata per parlare del suo interesse per Hope e le chiede di mantenere il segreto sul suo desiderio di riconquistarla. Sorpresi tali testi, Wyatt pensa che il segreto in questione riguardi il rapporto tra la sua fidanzata e il rampollo Forrester e solo dopo molte insistenze scopre la verità.

Pubblicità

Non esiste però un interesse tra la Spectra e il suo ex, ma comunque lui si sente preso in giro perché si accusata i sintomi di un'esclusione dalla vita della donna che ama. Per questo mantiene la decisione di chiudere con lei, al punto che Sally decide di lasciare l'appartamento dello Spencer. Se da un lato Wyatt chiama subito Liam, invitandolo a tornare subito da Parigi per evitare problemi con Hope, dall'altro corre subito a casa di Flo, prendendo in considerazione la possibilità di un ritorno di fiamma con la sua ex.

Trame Beautiful: Flo e Wyatt vicini in attesa della grande verità

Secondo quanto riportano le anticipazioni americane di Beautiful, Wyatt bacia Flo e dichiara di provare ancora dei sentimenti per lei. L'uomo le spiega inoltre di avere lasciato Sally a causa di un segreto che lei ha tenuto nascosto e questa novità finisce per sconvolgere la Fulton. Se lo Spencer si è arrabbiato per un piccolo dettaglio, cosa accadrà quando la verità sullo scambio di culle verrà a galla? Potrà esserci ancora futuro tra loro? La questione rende di grande attualità la storyline principale del 2019, che potrebbe venire alla ribalta già nelle prossime settimane.

Pubblicità

Il ritorno di Steffy da Parigi è infatti previsto per la puntata del 23 maggio e tale data potrebbe segnare anche il momento della svolta in questa delicata e triste trama. Nel frattempo, Quinn Forrester continua ad insistere con il figlio affinché conceda a Flo una seconda possibilità e a tessere intrighi ai danni di Sally, facendole credere di non essere la donna giusta per Wyatt.