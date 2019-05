La tanto attesa scelta non ha avuto luogo nella registrazione del Trono Classico di Uomini e donne che si è tenuta ieri 7 maggio. Nei giorni scorsi Raffaella Mennoia aveva pubblicato un post con anche dei petali rossi e il fatto aveva scatenato la curiosità dei telespettatori. Ma si è trattato di una 'falsa pista', dato che nell'appuntamento in studio di ieri nessuno dei tre tronisti ha concluso la sua avventura televisiva. Andrea Zelletta ha comunque ridotto il campo a due sole ragazze, ovvero Natalia e Klaudia, mentre Muriel non si è presentata.

Anticipazioni Uomini e donne: Andrea resta con due corteggiatrici

Angela Nasti è corsa a riprendersi Luca Daffrè, ma ha comunque precisato di non avere ancora una scelta. E lo stesso ha fatto anche Giulia Cavaglià, che ha elargito baci sia a Manuel che a Giulio. La registrazione ha inoltre riaccolto in studio due coppie nate nella prima fase della stagione.

Uomini e donne anticipazioni: Andrea resta con Klaudia e Natalia

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne rese note dal Vicolo delle News, nella registrazione di ieri sono tornati in studio Irene Capuano insieme a Luigi Mastroianni e Andrea Cerioli con Arianna Cirrincione.

Pubblicità

Tutti loro hanno confermato di essere felici e innamorati e hanno espresso qualche opinione in merito ai colleghi, ammettendo la preferenza per Giulio nel trono della Cavaglià. Si è poi passati ad Andrea, che ha cercato Natalia in camerino e in hotel, ma non avendola trovata, è andato a Milano per parlare con lei. Nonostante i precedenti dubbi, alla fine tra loro è scattato il bacio appassionato. Durante la vista di tali immagini, Klaudia ha cominciato a piangere in studio, affermando di essere certa che Zelletta abbia già la sua scelta, ma lui ha negato di avere le idee tanto chiare.

Muriel non era presente per motivi di lavoro e il tronista, seppur dispiaciuto, ha precisato di non avere obiezioni a tal proposito: d'ora in avanti continuerà il suo percorso nel programma solo con Natalia e Klaudia.

Trono Classico, registrazione: ancora baci per Giulia

Passando al trono di Giulia, le anticipazioni di Uomini e donne sulla registrazione di ieri rivelano che Manuel ha inizialmente rifiutato di incontrare la tronista e non ha voluto parlarle neppure quando lei lo ha raggiunto a casa.

Pubblicità

Alla fine però si è pentito ed è tornato a Torino per chiedere scusa alla Cavaglià. Lei ha accettato il passo indietro ed è scattato il bacio. Molto bene è andato anche l'incontro con Giulio. In studio, Tina Cipollari ha accusato Manuel di essere una persona arrogante, riferendosi ad un recente post da lui pubblicato su Instagram nel quale aveva punzecchiato il collega. Angela Nasti è corsa a Milano a riprendersi Luca Daffrè dopo l'assenza di quest'ultimo nella precedente registrazione.

Pubblicità

Alessio ha lasciato il parterre alla vista del video, ma la tronista non lo ha seguito, precisando di non volere più rincorrere nessuno. L'influencer napoletana ha comunque dichiarato di non avere ancora le idee chiare sulla scelta.