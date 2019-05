Durante l'ultima puntata del Grande Fratello, Ivana Icardi ha avuto la possibilità di rientrare nella Casa per confessare a Gianmarco Onestini il sentimento che ha scoperto di provare per lui. A differenza di quello che è successo tra Kikò e Ambra una settimana fa, ieri sera il concorrente ha respinto l'argentina, dicendole chiaramente di non avere un particolare interesse nei suoi confronti. La sorella del calciatore Mauro, poi, ha scatenato il Gossip quando ha lanciato una frecciatina velenosa a Valentina Vignali: la ragazza ha accusato l'influencer di essere più artefatta delle foto che pubblica su Instagram.

Gossip, Ivana Icardi stronca Valentina Vignali: 'Sei più falsa delle tue foto su Instagram'

Ivana contro Valentina: 'Sbavi per Daniele e hai un fidanzato'

Il ritorno nella Casa del GF di Ivana Icardi ad una settimana dalla sua eliminazione, sta facendo molto discutere: la ragazza, infatti, ha affrontato due suoi ex compagni nel corso della puntata che è andata in onda il 6 maggio su Canale 5. Dopo aver confessato a Gianmarco l'interesse che ha scoperto di provare per lui da quando è finita la sua avventura nel reality, l'argentina è stata messa faccia a faccia con una persona che pochi giorni fa ha svelato un suo comportamento poco corretto.

Pubblicità

Valentina Vignali, infatti, ha fatto sapere che la sorella di Mauro ha leccato l'orecchio ad Onestini una sera e che lui è stato fin troppo signore nel non dire nulla davanti alle telecamere. La discussione tra le due è stata accesa sin da subito: Ivana ha tirato in ballo l'amicizia molto affettuosa che la cestista ha con Daniele Dal Moro ("Sbavi dietro a lui e poi hai un fidanzato fuori"), lei ha replicato alzando la voce e dicendole che non deve permettersi di parlare della sua vita privata.

Tra le tante cose che si sono dette la Icardi e la Vignali lunedì scorso, a catturare l'attenzione degli appassionati di gossip è stata soprattutto la frecciatina velenosa che la sudamericana ha lanciato all'ex coinquilina. Tirando in ballo l'aspetto fisico dell'influencer, Ivana ha detto: "Sei più falsa delle tue foto su Instagram".

Sono bastate queste poche parole a scatenare l'ilarità della maggior parte degli utenti del web: in moltissimi, infatti, si sono allineati al pensiero della sorella di Mauro dopo aver notato la differenza che c'è tra gli scatti che condivide Valentina sui social e l'immagine che mostra davanti alle telecamere del Grande Fratello.

Pubblicità

Gianmarco rifiuta Ivana: 'Non provo nulla'

Prima di litigare con Valentina Vignali e pronunciare la frase sul suo aspetto fisico che è diventata virale, Ivana si è confrontata con Onestini in salone. Dopo aver informato l'ex compagno di avventura di aver messo in stand-by la sua storia d'amore con Luis, la Icardi gli ha spiegato di averlo pensato tanto durante l'ultima settimana e di aver sentito la sua mancanza.

"Voglio sapere cosa pensi tu, se ti sono mancata", ha ripetuto più volte l'argentina davanti ad un incredulo Gianmarco.

Pubblicità

Spronato da Barbara D'Urso ad essere chiaro con la ragazza che gli stava confessando i suoi sentimenti, il fratello di Luca ha detto che è troppo presto per parlare di interesse, che non la conosce abbastanza e che non prova nulla per lei. Insomma, un vero e proprio 'due di picche' quello che ha ricevuto la sorella di Mauro ieri sera davanti a milioni di italiani.