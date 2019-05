Ieri alle 3 di notte è andata in onda in anteprima mondiale, la quarta puntata dell'ottava ed ultima stagione di Game of Thrones, la Serie TV fantasy più famosa di tutti i tempi ispirata ai romanzi "Le cronache di ghiaccio e del fuoco" dello scrittore americano George Martin. La puntata è stata ricca di colpi di scena, dalla morte di Rhaegal, il secondo drago di Daenerys Targaryen fino alla morte della fidata consigliere della Madre dei Draghi, Missandei.

Anticipazioni 8x05 di Game of Thrones: Daenerys vs Cersei

La morte di quest'ultima ha scosso un po' tutti e siamo sicuri che sia il fidanzato Verme Grigio, così come Daenerys siano pronti a tutto pur di vendicarla. Tutto questo porta preoccupazione negli occhi di Tyrion che dopo aver cercato di far ragionare invano sua sorella, ora ci riproverà con la sua regina. Il motivo è quello di evitare una carneficina e la distruzione di Approdo del Re.

Secondo le ultime anticipazioni e il promo ufficiale, la quinta puntata dell'ottava stagione del Trono di spade si preannuncia come un altro episodio ricco di azione e momenti drammatici.

Inoltre, grazie al promo possiamo assistere a qualche anticipazione di ciò che accadrà lunedì' 13 maggio alle 3 di notte. Infatti, secondo il video promozionale, la penultima puntata di GOT vedrà lo scontro finale tra la Regina Cersei Lannister e la Regina e Madre dei draghi Daenerys Targaryen. Sempre nel video, possiamo assistere ad un Tyrion molto preoccupato che si avvicina alla Targaryen mentre Cersei osserva dall'altro di Approdo del Re con alle sue spalle la Montagna.

Jon snow e Ser Davos arrivano ad Approdo del Re

Al di fuori delle mure di Approdo del Re, l'esercito di Daenerys è schierato e Tyrion, Jon Snow e ser Davos guardano in lontananza, forse per cercare di capire quale sarà la prossima mossa della Regina dei draghi nonché liberatrice di catene. Poi, successivamente vediamo Euron Greyjoy a bordo di una delle navi e Tyrion che sembrerebbe abbia voluto incontrare sua sorella, forse insieme a suo fratello Jamie, nella sala del trono.

Inoltre, possiamo vedere nel video, un Verme Grigio alquanto determinato a vendicare la morte della sua amata Missandei.

Infine, notiamo come Euron abbia un espressione alquanto preoccupata, mentre nota una minaccia proveniente dall'alto. Non ci resta che aspettare 7 giorni per scoprire finalmente cosa accadrà nella penultima puntata dell'ultima stagione del Trono di spade.

Poi, come ben sappiamo tutti, l'ultima puntata di GOT, cioè la sesta, andrà in onda il 19 maggio, concludendo così la storia tratta dai romanzi dello scrittore americano George Martin.

Ma i fan devono stare tranquilli perché quest'ultimo ha promesso diversi prequel ed uno è già in fase di realizzazione.