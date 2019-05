La puntata di ieri del Grande Fratello è stata alquanto movimentata e difficile, specie per la padrona di casa. Barbara D'Urso, infatti, si è trovata ad affrontare numerose dinamiche che hanno messo a dura prova la sua pazienza e il suo temperamento. Verso metà diretta, la conduttrice ha affrontato la questione inerente Michale Terlizzi e il suo problema fisico alle braccia. Nel caso specifico, la D'Urso ha informato tutti i concorrenti di alcune dichiarazioni fatte nel corso della settimana davvero poco carine nei confronti di Michael.

Barbara D'Urso e la lite con Kikò al GF 16

Soprattutto Kikò Nalli pare abbia ironizzato sulla malformazione del concorrente chiamandolo "calamaro". Nell'apprendere tali parole, l'ex di Tina Cipollari ha perso le staffe ed ha cominciato a sbottare contro la conduttrice dicendo che non fosse affatto vero e che il soprannome non avesse nulla a che vedere con il problema di Michael. Da quel momento è scoppiato il caos, al punto che Barbara D'Urso ha detto a Kikò: "Non mi puoi prevaricare, io conduco".

Scontro acceso tra Barbara D'Urso e Kikò Nalli

La lite tra Barbara D'Urso e Kikò Nalli è stato sicuramente tra gli avvenimenti più interessanti della puntata di ieri sera del Grande Fratello. L'ex marito di Tina Cipollari ha sbottato furiosamente nel momento in cui si è sentito dire di aver preso in giro la malformazione di Michael. Il famoso hair-stylist ha detto di non accettare tali accuse, dal momento che il soprannome inventato non avrebbe nulla a che vedere con il difetto di Terlizzi.

Nella sua vita, infatti, è solito attribuire soprannomi a tutti. La conduttrice, però, ha cercato di spiegargli che, da casa, fosse normale fraintendere e Kikò ha ribattuto impedendo alla D'Urso di parlare. Questo suo atteggiamento ha fatto arrabbiare la presentatrice, la quale ha sbottato dicendo: "Kikò ascoltami, non mi puoi prevaricare, io conduco". Dinanzi a tali parole l'ira di Nalli si è leggermente placata, ma nei suoi occhi ha continuato a padroneggiare il risentimento.

Kikò e la rabbia dei suoi figli

Una volta appurata la vicenda e chiarito tutto anche con il diretto interessato Michael Terlizzi, Kikò ha continuato ad essere triste e arrabbiato. Nel tentativo di smorzare i toni, dunque, la conduttrice gli ha detto che fosse tutto risolto ed ha chiesto al concorrente di cambiare umore dal momento che si sarebbe dovuto preparare ad affrontare un'altra questione. Ovvero, quella delle dichiarazioni fatte dai suoi figli contro Ambra.

A quanto pare, infatti, la famiglia di Nalli non ha creduto al bacio che la professoressa ha dato al concorrente. Nell'apprendere la vicenda, Kikò è rimasto naturalmente molto deluso. Ad ogni modo ha compreso il risentimento dei suoi figli.