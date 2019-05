Il bacio che si sono scambiati Kikò Nalli e Ambra Lombardo durante la scorsa puntata del Grande Fratello non è piaciuto a tanti: tra questi spicca sicuramente Francesco, il figlio 13enne del parrucchiere e di Tina Cipollari. Mentre su Canale 5 andava in onda l'intervista di Barbara D'Urso alla professoressa, il ragazzo è intervenuto su Instagram per confermare il pensiero negativo che ha nei suoi confronti, definendo la presunta nuova fiamma del padre come una stratega falsa che racconta bugie.

Nonostante Kikò abbia ribadito più volte di provare un reale sentimento nei confronti di Ambra, suo figlio Francesco sembra non avere alcuna intenzione di cambiare idea sull'ex concorrente del Grande Fratello. Dopo aver attaccato la professoressa per l'interessamento - secondo lui tardivo - che ha dimostrato verso il genitore, il 13enne ha portato avanti la sua teoria anche domenica pomeriggio.

Mentre su Canale 5 la Lombardo rispondeva alle dichiarazioni che Tina Cipollari aveva rilasciato sul suo conto ad un settimanale di Gossip, l'adolescente ha commentato le sue affermazioni su Instagram. E così, in un video caricato nelle sue Stories, il giovane Nalli ha di fatto ribadito il proprio pensiero verso Ambra, dicendo: "Ma fate i seri, questa qua è una stratega.

Parla pure dicendo che non lo è. A me il bacio non è piaciuto perché avresti potuto farlo prima. Se l'avessi fatto prima, non lo saresti stata".

Il ragazzo, ovviamente, ha fatto riferimento al tenero avvicinamento che c'è stato tra Kikò e Ambra durante la scorsa puntata del reality, quando Barbara D'Urso ha permesso alla professoressa di rientrare nella casa per informare il romano del sentimento che ha scoperto di provare per lui.

Francesco ha fatto sapere di essere totalmente d'accordo con l'opinionista Karina Cascella che, nel corso del suo intervento a Domenica Live, ha detto che se davvero la Lombardo avesse provato attrazione per Nalli come ha sottolineato più volte, l'avrebbe baciato quand'erano insieme nella casa e non dopo essere stata eliminata dal gioco al termine della seconda settimana. "C'ha ragione lei, ha detto tutto", ha aggiunto il 13enne con un tono piuttosto alterato.

GF 16, quinta puntata: Kikò informato del pensiero dei figli e di Tina sul suo flirt

Mentre Ambra spiegava che si è avvicinata fisicamente a Kikò solo dopo aver lasciato il ragazzo che stava frequentando prima di partecipare al Grande Fratello, Francesco Nalli si è rivolto direttamente a lei dicendo: "Non dire bugie, stai zitta. Fai la seria, falsa!".

Insomma, il figlio di Tina non è affatto contento dell'avvicinamento che c'è stato tra il padre e l'insegnante una settimana fa, e lo sta manifestando apertamente sui social network.

Gli sfoghi del ragazzo in questi giorni, ma anche le dichiarazioni rilasciate da Tina Cipollari, saranno quasi certamente al centro della prossima puntata del reality: le anticipazioni riguardanti l'appuntamento di oggi, 6 maggio, rivelano che l'hairstylist sarà messo al concorrente di tutto ciò che è accaduto di recente a sua insaputa: dagli attacchi del figlio ad Ambra, alle frecciatine dell'ex moglie verso la sua probabile nuova fiamma.