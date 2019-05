Lunedì, 6 maggio, è andata in onda la quinta puntata del Grande Fratello 16, il reality di canale 5 condotto da Barbara D’Urso, accompagnata dagli opinionisti Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. A tenere banco la questione legata a Serena Rutelli che, dopo aver ricevuto una lettera dalla madre biologica la scorsa settimana, nella puntata di ieri sera ha scoperto l’esistenza di un fratello. Il ragazzo ha mandato una lettera molto toccante e apprezzata dalla concorrente che ha acconsentito ad incontrarlo una volta terminata l’esperienza del reality.

GF16, puntata del 6 maggio: sorpresa per Serena, Kikò scopre che il figlio disapprova Ambra

Emozioni e lacrime hanno contraddistinto il quinto appuntamento del Gf 16, con Kikò che ha dovuto prendere atto delle parole al vetriolo del figlio Francesco contro Ambra Lombardo. Infine, a sorpresa, Cristian Imparato ha dovuto abbandonare la Casa dopo aver perso al televoto.

Grande Fratello, puntata del 6 maggio: spunta il fratello di Serena, sorpresa per la Rutelli

Dopo la lettera della madre biologica di Serena Rutelli, letta durante la scorsa puntata, ieri sera è giunto un nuovo messaggio per la concorrente del Grande fratello. Questa volta 'a farsi vivo' è stato suo fratello Gaetano, dato in adozione ancor prima che Serena nascesse.

La Rutelli ha molto apprezzato le parole del giovane, a differenza di quanto successo la scorsa settimana quando ha saputo della lettera della madre. Ma non solo. Ha espresso il desiderio di conoscerlo e incontrarlo una volta terminato il reality. Il giovane, già padre di due bambini, ha spiegato di essere stato adottato dalla sorella della madre e ha espresso la volontà di ‘poter riunire ciò che ci è stato tolto’. Parole che hanno commosso fino alle lacrime la gieffina che, al termine della lettera, ha dichiarato che ‘la porta è aperta’. Una bella sorpresa per Serena che, in questa edizione del reality, pare stia ricostruendo tutti i tasselli della sua vita passata.

Grande Fratello, il figlio di Kikò contro Ambra: 'Falsa e stratega’

Dopo la lettera del fratello di Serena Rutelli che ha commosso il pubblico, è toccato a Kikò Nalli che ha dovuto fare i conti con le parole velenose del figlio dodicenne contro la neo fiamma Ambra Lombardo. Barbara D’Urso ha informato il concorrente del fatto che il figlio Francesco non abbia preso bene il bacio tra lui e Ambra. Il ragazzo, poi, durante tutta la settimana si è scatenato sui social con commenti non proprio lusinghieri contro l'ex concorrente siciliana, dandole della falsa e stratega.

Sembra che anche la ex moglie di Kikò, Tina Cipollari, sia dello stesso avviso del figlio e, nel corso della diretta di ieri, 6 maggio, Nalli ha dovuto fare i conti con tutto ciò. Solo una volta uscito dalla casa di Cinecittà, l’hair stylist avrà la possibilità di chiarire la sua posizione, sia con i figli che con la stessa Ambra.

Ricordiamo che, per seguire tutte le vicende dei concorrenti del Grande Fratello 16, non resta che sintonizzarsi sul canale Mediaset Extra, mentre l’appuntamento con la sesta puntata del reality di Barbara D’Urso è per lunedì, 13 maggio, in prima serata su canale 5.