Nella puntata del Grande Fratello Nip, andata in onda ieri sera, non sono mancate le sorprese. In particolare, nella Casa è entrato anche Daniele Interrante, opinionista televisivo che ha avuto un confronto con due concorrenti del reality: Francesca De Andrè, sua ex fidanzata con la quale è stato circa sei anni, e Guendalina Canessa, sua ex moglie e dalla quale ha avuto una figlia che ora ha 9 anni, di nome Chloe. Il ruolo di Guendalina sarebbe dovuto essere di 'disturbatrice', visti i rapporti turbolenti e non pacifici avuti in questi anni con la De Andrè.

Daniele Interrante ieri è entrato nella casa

Durante questa settimana, però, le due si sono chiarite e la Canessa si è scusata confessandole:'Mi dispiace ti ho offeso'. Una volta chiarite, le due hanno parlato del loro ex in comune Daniele Interrante e di come avrebbe dovuto cercare di mettere pace tra le due.

Daniele Interrante si confronta con Guendalina e Francesca

Per questo motivo Barbara D'Urso, durante Pomeriggio 5, ha invitato l'ex tronista ad entrare nella Casa per parlare con le due.

Il rapporto dell'opinionista con l'ex moglie è ottimo e i due in maniera molto responsabile cercano di andare d'accordo per il bene della piccola Chloe. La separazione con la De Andrè, invece, non è stata tranquilla e da allora i due non hanno avuto più alcun tipo di rapporto. Tuttavia ieri sera questo argomento è stato affrontato poco, perché la ragazza era triste e nervosa per il presunto tradimento del fidanzato Giorgio Tambellini, paparazzato insieme ad una ragazza, di nome Rosi, mentre usciva dalla Casa della De Andrè, Interrante ha, quindi, dichiarato di non voler infierire visto che 'non era la giornata giusta'.

Guendalina, invece, durante il confronto, dopo essersi informata su come stesse la figlia, ha sottolineato come l'attuale rapporto con la De Andrè sia un bellissimo esempio.

Daniele: 'Melissa Satta è nell'armadio?'

Nei mesi scorsi un'altra polemica ha visto protagonista Daniele Interrante riguardo ad un'altra sua ex fidanza Melissa Satta, ex velina e moglie di Kevin Boateng. Ospite del programma 'La Repubblica delle donne' di Piero Chiambretti, l'ex velina su Interrante aveva esordito con un 'Povera me!', dichiarando che, nonostante avesse 18 anni all'epoca della loro relazione, era molto più matura di lui.

A queste affermazioni l'opinionista aveva replicato definendola scorretta e ingrata, visto che è diventata famosa per merito suo.

Durante l'ingresso nella Casa Daniele ha lanciato una piccola frecciatina: 'Non è che c'è la Satta nell'armadio?'. Non ci resta che attendere, a questo punto, per scoprire cosa succederà nella prossima puntata del Grande Fratello.