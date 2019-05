Giulia De Lellis rimanda il suo libro: da rivedere il capitolo su Andrea Damante (RUMORS).

In questi giorni, si sta facendo un gran parlare di Giulia De Lellis e della sua situazione sentimentale: dopo aver sentito la frecciatina velenosa che l'influencer ha lanciato ad Andrea Damante da Uomini e Donne, in tanti hanno iniziato a mettere in dubbio il loro chiacchierato riavvicinamento. Il settimanale "Spy", inoltre, sostiene che la ragazza abbia posticipato l'uscita del suo primo libro perché ci sarebbe da riscrivere proprio il capitolo riguardante il suo ex fidanzato.

Giulia pronta a raccontarsi in un libro: l'indiscrezione di Spy

"Ho una storia da raccontarvi, ma lo farò quando me la sentirò", queste le parole che ha usato Giulia De Lellis qualche giorno fa nel corso di una chiacchierata con i fan su Instagram. Leggendo la notizie che ha lanciato oggi il settimanale Spy sulla fashion blogger, viene da pensare che la storia della quale parlava, possa essere quella della sua giovane ma intensa vita.

La rivista di Gossip, infatti, fa sapere che la 23enne ha lavorato a lungo per la stesura del suo primo libro, ma ultimamente ci sarebbero alcuni ostacoli che ne impedirebbero la pubblicazione.

"La romana avrebbe dovuto lanciare il suo libro in questi giorni, ma ha scelto di posticiparne l'uscita". Il motivo per il quale l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne avrebbe deciso di rimandare il lancio di questo nuovo importante progetto, sarebbe da ricercare nella sua movimentata vita sentimentale.

"Sarebbe da rivedere il capitolo legato ad Andrea Damante", aggiungono gli addetti ai lavori prima di riportare un rumors del tutto inaspettato sulla bella influencer.

"Pare ci sia un riavvicinamento al cantante Irama". Per confermare la news secondo la quale Giulia avrebbe ripreso a frequentare il suo ultimo ex, il settimanale scandalistico ha reso pubblica la segnalazione che ha fatto una persona che ha visto la ragazza pochi giorni fa dietro le quinte di un famoso programma televisivo.

La De Lellis e Irama di nuovo vicini

Oltre a raccontare del rinvio dell'uscita del primo libro di Giulia De Lellis, l'ultimo numero di Spy ha riacceso i riflettori del gossip sulla vita privata della giovane, lanciando un'indiscrezione a dir poco clamorosa.

"Un mio amico sabato ha assistito alla finale di Amici e mi ha raccontato che Giulia ha accompagnato Irama quella sera, cantava la sua canzone a squarciagola e lo guardava con gli occhi a cuoricino", queste le parole che un lettore della rivista ha usato per segnalare quello che sarebbe successo nel backstage dell'ultima puntata del talent show.

Che tra l'influencer e il cantante i rapporti fossero ottimi, lo si era intuito anche dalle Stories che lei ha pubblicato su Instagram nei giorni scorsi per promuovere il suo nuovo brano "Arrogante", lo stesso che il ragazzo ha interpretato per la prima volta in Tv sabato 25 maggio.

C'entra davvero Irama con il "gelo" che sembra essere calato tra la De Lellis e Andrea Damante di recente? Ricordiamo, infatti, che ieri la romana ha lanciato una frecciatina all'ex fidanzato dagli studi di Uomini e Donne dov'era ospite.