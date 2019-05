La seconda delle tre puntate in diretta che Uomini e donne sta dedicando alle scelte dei tronisti, è appena terminata: Andrea Zelletta ha preferito Natalia Paragoni a Klaudia Poznanska, ed ha ricevuto un bel "sì" come risposta. Prima di salutare il pubblico e dare appuntamento a domani con la decisione di Giulia Cavaglià, Maria De Filippi ha chiesto all'ospite della giornata di esprimere un parere sulla neo coppia. Giulia De Lellis, oltre a dirsi contentissima per i piccioncini, ha scherzato con la corteggiatrice tirando in ballo il suo ex fidanzato Andrea Damante.

La De Lellis conquista tutti a Uomini e Donne

La puntata odierna di Uomini e Donne, è stata incentrata sulla scelta di Andrea Zelletta: al termine della diretta, però, c'è stato anche tempo per fare per un po' di Gossip. Maria De Filippi ha chiesto all'ospite Giulia De Lellis (bellissima con un mini abito bianco e il sorriso sulle labbra) di commentare il fidanzamento appena avvenuto tra il tronista e Natalia Paragoni.

Dopo aver confermato l'emozione che prova tutte le volte che torna nello studio dove tutto è iniziato (tre anni fa fu scelta da Andrea Damante), l'influencer si è complimentata con i due piccioncini dicendo di trovarli molto belli insieme.

Giulia De Lellis avverte Natalia di U&D con una stoccata a Damante: 'Speriamo per il nome'.

"Sono contentissima per loro. Ho parlato con Andrea e devo dire che lei è molto fortunata", ha aggiunto la romana rivolgendosi alla corteggiatrice prescelta.

"Speriamo per il nome...", ha scherzato la 23enne facendo un chiaro riferimento al suo ex fidanzato che si chiama proprio come il protagonista della puntata di U&D alla quale ha partecipato.

La conduttrice ha colto la palla al balzo per dire qualcosa sul dj che si dice stia tentando di riavvicinarsi a Giulia nell'ultimo periodo: "Eh, Andrea ha una testa un po' particolare.

È affascinante ma pericoloso. Insomma, con lui non stai mai tranquilla".

La De Lellis si è limitata ad annuire con il capo al pensiero che ha espresso la padrona di casa, confermando a suo modo di essere d'accordo con lei sull'ingestibilità di Damante.

Andrea Zelletta ha scelto Natalia Paragoni

Oltre che per la frecciatina che Giulia De Lellis ha lanciato a Damante, la puntata di Uomini e Donne di oggi sarà ricordata per l'attesissima scelta di Andrea Zelletta.

Il tarantino, dopo oltre 4 mesi di conoscenza e baci passionali con molte ragazze, ha finalmente preso una decisione finale.

Rispettando i pronostici che i fan del programma avevano fatto nei giorni scorsi, il tronista ha preferito Natalia Paragoni a Klaudia Poznanska: in studio si è vissuta una forte emozione sia quando il giovane ha detto "no" alla romana che quando ha comunicato all'altra di essere la prescelta.

Zelletta si è lasciato andare ad un pianto liberatorio quando la corteggiatrice che ha rifiutato gli ha augurato il meglio tra le lacrime: entrambi i ragazzi, infatti, si sono commossi prima di salutarsi definitivamente.

Dopo Angela e Alessio, Andrea e Natalia, manca ancora una coppia all'appello per completare il quadro del finale di stagione del Trono Classico: tra meno di 24 ore, infatti, sapremo se Giulia Cavaglià sceglierà Manuel Galiano oppure Giulio Raselli.