Non ci sarà proprio da annoiarsi nelle puntate de Il Segreto che andranno in onda dal 3 all'8 giugno sulle reti Mediaset. Nei prossimi giorni la programmazione della telenovela spagnola subirà diverse variazioni, a partire dalla puntata del 2 giugno che non andrà in onda (come accadrà anche per Beautiful e Una Vita). Non ci sarà neppure la puntata del martedì sera su Rete 4 che dovrebbe essere spostata a sabato 8 giugno, anche se a tal proposito si attendono ancora conferme ufficiali.

Per quanto riguarda le trame, saranno ancora ampiamente incentrate sugli intrighi di Antolina ai danni di Elsa, con quest'ultima che dovrà fare i conti con i sospetti di tutti i compaesani e dello stesso Isaac. Per coprire i tempi reali della sua gravidanza, infatti, la dark lady inscenerà un finto tentato omicidio, nella speranza che esso la porti all'aborto. Ma le sue intenzioni non avranno gli esiti da lei sperati.

Il Segreto anticipazioni: Antolina non riesce ad abortire

Secondo quanto riportano le anticipazioni de Il Segreto dal 3 all'8 giugno, Isaac deciderà di verificare se davvero Elsa sia stata ricoverata in un manicomio dopo la morte della madre.

Anticipazioni Il Segreto: ancora intrighi di Antolina contro Elsa

E, dopo brevi ricerche, troverà la conferma delle insinuazioni di Antolina, cominciando a dubitare della sincerità della Laguna. La situazione si complicherà ulteriormente quando il dottor Zabaleta visiterà l'ex ancella, giungendo ad un'inevitabile conclusione sulla sua gravidanza: non è incinta di sei mesi, dato che il feto si trova solo al primo semestre. A questo punto, Antolina non avrà più tempo da perdere se vorrà che le sue bugie non vengano scoperte.

Farà in modo che Elsa la raggiunga vicino ad un dirupo e, davanti ad alcuni compaesani, fingerà che la rivale voglia spingerla per ucciderla o costringerla ad abortire. E mentre tutti, compreso Isaac, accuseranno Elsa dell'accaduto, Antolina non otterrà il risultato sperato. La caduta non causerà l'aborto e lei dovrà trovare un'altra strategia per non essere smascherata dal marito.

Trame: Saul e Julieta possono sposarsi

Proseguendo con le anticipazioni relative alle trame de Il Segreto della prossima settimana, Fernando confesserà a Maria di conoscere il luogo in cui Emilia e Alfonso vengono tenuti prigionieri.

A questo punto, la Castaneda non potrà fare altro che chiedere all'ex marito di lasciare Puente Viejo per mettersi alla ricerca dei suoi genitori. Lui accetterà, ma il viaggio non darà l'esito sperato, in quanto la coppia non verrà trovata. Prudencio consegnerà a Julieta i documenti che sanciranno l'annullamento del loro matrimonio. A questo punto, la coppia non avrà più alcun legame ufficiale e la Ortega potrà finalmente cominciare a progettare il suo futuro insieme a Saul, chiedendo a Don Berengario di celebrare le loro nozze.

Hipolito farà ritorno a casa senza Gracia, che si è recata dai genitori insieme a Belen. Tale ritardo manderà Dolores su tutte le furie.