Dopo qualche settimana di silenzio, nella Casa del Grande Fratello si è tornati a parlare di un argomento che ha interessato parecchio il pubblico: l'orientamento sessuale di Michael Terlizzi. Nonostante il ragazzo abbia più volte smentito la notizia che lo voleva molto vicino al mondo gay, Guendalina Canessa ha lanciato un Gossip inaspettato in merito: il figlio dell'ex naufrago Franco, avrebbe avuto dei rapporti intimi con dei suoi amici.

La Canessa su Michael: 'So per certo che è gay'

Ieri sera, chiacchierando con Cristian Imparato del più e del meno, Guendalina Canessa si è lasciata sfuggire una notizia che sta facendo il giro della rete: secondo la donna, Michael Terlizzi sarebbe omosessuale.

Gossip GF 16, Guendalina svela: 'Michael ha avuto rapporti intimi con miei amici gay', lui nega.

Alcuni spettatori che giovedì 2 maggio stavano guardando la diretta del Grande Fratello su Mediaset Extra, hanno usato Twitter per riportare la confessione che ha fatto la concorrente del reality sul suo compagno d'avventura.

Secondo quello che si vocifera sul web, l'ex moglie di Daniele Interrante si sarebbe detta assolutamente certa del fatto che il coinquilino sia gay: "Ha avuto rapporti intimi con dei miei amici dell'ambiente, non è un sentito dire".

La Canessa ha anche informato il cantante che avrebbe molte altre cose da dire ma che l'avrebbe fatto solo dopo aver bevuto un bel po' di vino.

Cristian, dopo aver ascoltato lo sfogo di Guendalina, è corso immediatamente da Michael per prepararlo all'eventualità che quest'argomento possa essere affrontato durante la prossima puntata; il diretto interessato, però, è apparso piuttosto sereno e per nulla turbato dalle dichiarazioni che sono state fatte sul suo conto poco tempo prima.

"Ma per quale motivo ne parlano con te e non con me? Io non avrei alcun problema a dire che sono gay. Ti dico che non ho mai avuto esperienze con uomini, perché non sono mai stato attratto", ha replicato Terlizzi.

GF 16: Francesca e Gennaro sempre più vicini

Un altro gossip che sta impazzando in queste ore nella Casa del Grande Fratello, è quello che coinvolge due concorrenti che ultimamente stanno facendo fatica a trattenersi dall'andare oltre la semplice amicizia.

Ovviamente stiamo parlando di Francesca De Andrè e Gennaro Lilio, che in questi giorni sono stati sorpresi più volte dalle telecamere mentre si abbracciavano calorosamente oppure mentre si scambiavano sguardi languidi.

Ad impedire un contatto fisico tra i due ragazzi, è il fidanzato di lei: la figlia di Cristiano, infatti, fa coppia fissa con l'imprenditore Giorgio Tambellini da quasi un anno, come lei stessa ha spesso raccontato da quando è entrata a far parte del cast del reality.

Il sito di Oggi, però, ieri ha pubblicato le foto esclusive che i paparazzi sono riusciti a fare al compagno di Francesca che usciva di casa con Rosi, un modella e influencer. Stando a quello che ha raccontato Alberto Dandolo, Giorgio frequenterebbe spesso la bionda accanto alla quale è stato pizzicato, sia in locali notturni che nell'abitazione milanese nella quale convive con la De Andrè.