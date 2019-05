I telespettatori italiani di Beautiful ancora non conoscono il personaggio di Flo Fulton, che farà la sua entrata in scena su Canale 5 solo fra qualche mese, fingendo di essere la madre biologica di Phoebe/Beth. Negli Stati Uniti invece questa new entry continua a ottenere ampio spazio, tanto da essere catapultata in molte delle storyline del momento. Oltre ad essere portatrice del più grande segreto della soap (ovvero lo scambio di culle avvenuto a Catalina), Flo ha recentemente scoperto di essere figlia di Storm Logan e dunque di essere la nipote di Brooke, Katie e Donna.

Anticipazioni Beautiful: Hope vuole Flo alla Forrester Creations

Per questo motivo è stata accolta a braccia aperte dal clan Logan al completo, tanto che Hope ha deciso di farle una proposta di lavoro molto importante. Non solo, anche dal punto di vista sentimentale, Flo si è avvicinata ad una sua vecchia fiamma, che a sua volta ha deciso di porre fine alla relazione con la fidanzata.

Beautiful: la proposta di lavoro per Flo Fulton

Secondo quanto riportano le trame americane di Beautiful, Hope si sente molto vicina alla cugina Flo e desidera darle una incredibile opportunità di lavoro.

Anche se in passato la Fulton ha lavorato soltanto in locali, la moglie di Liam crede che sia una persona talentuosa e per tale ragione vuole coinvolgerla nel team della Hope For The Future. Per tale ragione, la finta madre biologica di Phoebe viene convocata alla Forrester Creations dove le viene chiesto di prendere in considerazione la proposta di lavoro di Hope. Ridge concorda con l'idea della figliastra, pur nella consapevolezza che Steffy molto presto rientrerà a Parigi e si troverà niente meno che davanti alla donna che ha dato in adozione Pheobe.

Davanti ad una simile richiesta, Flo vive dei momenti di grande indecisione a causa del segreto di cui è portatrice e che potrebbe presto venire alla luce. In attesa di scoprire quale sarà la sua risposta, Shauna approfitta di tale breve incontro di lavoro per conoscere Ridge, nei confronti del quale prova fin dall'inizio un forte interesse.

Trame americane Beautiful: Flo e Wyatt si baciano

Le novità riguardanti Flo non si limitano alla sola sfera lavorativa.

Le trame di Beautiful sulle puntate americane rendono noto che la giovane viene raggiunta da Wyatt dopo il litigio di quest'ultimo con Sally. Il figlio di Bill scopre che la fidanzata mantiene i contatti con Thomas e che insieme hanno un segreto del quale lui non deve essere informato (ovvero le mire del rampollo Forrester nei confronti di Hope). La rossa Spectra viene quindi cacciata dalla casa dello Spencer, che corre subito da Flo e la bacia. Il gesto viene ricambiato e la coppia decide anche di uscire a cena insieme.

Ma se i sentimenti della Fulton verso Wyatt sembrano essere ancora vivi come un tempo, lui potrebbe essere mosso soltanto dalla delusione per le recenti incomprensioni con Sally.