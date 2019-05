La stagione 2018/19 di Uomini e donne sta per volgere al termine e le scelte dei tre tronisti sono ormai alle porte. Angela Nasti, Andrea Zalletta e Giulia Cavaglia hanno avuto circa tre mesi di tempo per schiarirsi le idee e capire quale corteggiatore continuare a frequentare anche quando le telecamere del dating show si saranno spente. Il tempo a loro disposizione comincia a scarseggiare dato che le esterne che verranno messe a loro disposizione non saranno ancora molte.

Anticipazioni Uomini e donne: solo due registrazioni prima delle scelte

È il Vicolo delle News a rendere noto che le registrazioni che verranno effettuate dagli studi Elios di Roma saranno soltanto due prima che i tre protagonisti prendano la loro decisione nel castello, proprio come accaduto nella prima parte della stagione per Teresa Langella (con le ben note conseguenze), Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez.

Uomini e donne: forse solo due registrazioni prima della scelta

La prima di esse verrà effettuata forse lunedì 6 maggio agli studi Elios di Roma e qualche news a riguardo è già stata resa nota. Dopo la brutta sorpresa per Angela, che il 29 aprile non ha potuto incontrare in studio Luca Daffrè, la tronista è corsa a riprendersi il suo corteggiatore preferito ed è stata pizzicata in esterna insieme a lui a Milano. Per quanto riguarda la registrazione successiva, essa dovrebbe essere effettuata a metà maggio. Solo successivamente arriverà il momento della verità per i tre tronisti che, stando a rumors sempre più insistenti, dovrebbero ripetere il percorso dei loro predecessori Teresa, Lorenzo, Luigi e Ivan.

Visti gli ottimi ascolti delle puntate serali, Mediaset avrebbe deciso di rinnovare gli speciali in villa e al castello per le scelte del Trono Classico di Uomini e donne. Le date di tali appuntamenti però non sono ancora state ufficializzate, così come le modalità degli appuntamenti delle scelte.

Trono Classico: Giulia e Angela hanno ridotto il campo

In vista della fine dei loro percorsi, i tronisti di Uomini e donne hanno già cominciato a ridurre il campo tra corteggiatori e corteggiatrici.

Come si vedrà nelle puntate in onda su Canale 5 la prossima settimana, Andrea ha eliminato Giorgia e ha deciso di proseguire con le sole Klaudia, Natalia e Muriel. Quest'ultima appare però la meno favorita rispetto alle colleghe a causa del suo comportamento. Le idee sono chiare anche per Angela, che ha salutato Fabrizio, proseguendo il suo percorso con i soli Alessio e Luca (ma Daffrè sembra essere il grande favorito per la scelta). Anche la Cavaglia ha ridotto il campo ai soli Giulio e Manuel, dato che Flavio si è auto-eliminato, come i telespettatori avranno modo di apprendere nella puntata del Trono Classico in onda oggi 3 maggio su Canale 5.