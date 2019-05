Dopo settimane di Gossip e paparazzate, francesco chiofalo ha finalmente svelato l'identità della sua nuova fidanzata: lei è Antonella Fiordelisi, una bella ragazza napoletana che ha partecipato sia a Temptation Island che a Uomini e Donne. Il romano ha raccontato al magazine della trasmissione che la storia d'amore che sta vivendo è solida e lo rende felice. Dopo essere stato accostato a Federica Spano, ex corteggiatrice di Andrea Cerioli, "Lenticchio" ha deciso di uscire allo scoperto con la sua vera compagna e l'ha fatto con dichiarazioni al miele e foto di coppia inequivocabili.

Pubblicità

Antonella Fiordelisi è la nuova fidanzata di 'Lenticchio'

Risale a circa tre settimane fa la notizia secondo la quale Francesco Chiofalo avrebbe voltato pagina in amore accanto ad un'ex protagonista di Uomine Donne. Secondo quello che sostenevano molti blog, il personal trainer si sarebbe fidanzato con la ragazza che non ha scelto Andrea Cerioli, Federica Spano. A poco tempo di distanza da questo gossip, però, è stato lo stesso giovane a fare chiarezza sulla sua vita sentimentale, uscendo allo scoperto con la vera donna che gli ha fatto perdere la testa di recente.

Stiamo parlando di Antonella Fiordelisi, una napoletana tutto pepe che si è fatta notare in un'edizione di Temptation Island (la stessa alla quale ha partecipato "Lenticchio" con Selvaggia Roma) per il legame un po' particolare che ha costruito con Nicola Panico, ex compagno di Sara Affi Fella. Intervistato dal magazine di U&D sulla sua nuova storia d'amore, il romano ha detto: "Non pensavo potesse succedermi così presto, ma ho incontrato una persona della quale mi sono innamorato. Tutta questa felicità mi spaventa.

Pubblicità

Avere una donna che gira per casa, è una sensazione che mi mancava".

Sempre alla rivista che gli ha dedicato la copertina del suo ultimo numero, Francesco ha raccontato che la compagna l'ha conosciuta durante il reality delle tentazioni (vivevano nello stesso villaggio), ma tra loro c'è sempre stata solo amicizia. Antonella, però, è stata una delle persone che ha supportato maggiormente il ragazzo nel periodo in cui è stato male (ha subito l'asportazione di un grosso tumore alla testa a gennaio).

Dopo aver preso un caffè, i due hanno iniziato a frequentarsi "in segreto" perché prima volevano capire se le cose tra loro potevano funzionare prima di ufficializzare la relazione.

Chiofalo dimentica Selvaggia Roma

"Le notizie che sono uscite su Federica Spano, ci hanno dato la spinta per parlarne", ha detto Francesco al giornalista che gli chiedeva quale fosse stata la molla che ha portato lui e la fidanzata ad uscire allo scoperto dopo mesi di silenzio. Il romano ha anche raccontato al magazine di Uomini e donne che la Fiordelisi ha provato molto fastidio nel vedere le foto che i paparazzi hanno fatto a lui e all'ex corteggiatrice di Andrea Cerioli, per questo entrambi hanno reso pubblica la loro storia d'amore.

Pubblicità

"Ci siamo stancati di vivere nell'ombra", ha concluso il ragazzo che tutti conoscono con il soprannome di "Lenticchio". Questo nomignolo è stato dato a Chiofalo dalla sua ex, Selvaggia Roma, la donna con la quale ha fatto coppia fissa per tanti anni e che ha visto voltargli le spalle poco tempo dopo essere usciti mano nella mano da Temptation Island.