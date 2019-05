Una delle coppie più seguite e discusse delle ultime stagioni di Uomini e donne è tornata insieme. Stiamo parlando, tanto per cambiare, di Andrea Damante e Giulia De Lellis. I due sono stati fidanzati per due anni e, dopo un periodo difficile per entrambi, dove avevano scelto di dirsi addio, sembra proprio che ci sia un ritorno di fiamma in piena regola. Tutto questo per la gioia dei fan dei 'Damellis'. A testimonianza ulteriore che non si tratta soltanto di rumors c'è un servizio uscito sull'ultimo numero di 'Chi' e la foto pubblicata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini lascia invero pochi dubbi. I due sono stati avvistati e paparazzati mentre si baciavano in pubblico senza nascondersi.

Ennesimo 'avvistamento' per Andrea Damante e Giulia De Lellis

Nelle ultime settimane i due giovani sono stati decisamente al centro del Gossip ed in tanti, anche sui social, si erano detti sicuri del ritorno di fiamma. Dopo il breve flirt con il cantante Irama con il quale la De Lellis sembra essere rimasta in ottimi rapporti, a quanto pare avrebbe deciso di tornare tra le braccia del veronese. I due in effetti sono stati pizzicati insieme in diverse circostanze, tra le quali anche una 'trasferta americana'.

Andrea e Giulia erano insieme al Coachella e le foto lasciavano pochi dubbi sul ritrovato feeling. La foto di 'Chi', però, sembra proprio tagliare la testa al toro: quello immortalato dallo scatto non è certamente un bacio da 'buoni amici'.

Nessun commento o post dai diretti interessati

I due diretti interessati, però, non hanno ancora reso ufficiale il loro riavvicinamento. Infatti, nonostante le foto che lasciano ben poco spazio all'immaginazione, i Damellis non hanno pubblicato nulla sui social riguardo al loro riavvicinamento.

Nessuna stories, nessun post, niente che li ritragga insieme. Stando alle indiscrezioni, tanto Andrea quanto Giulia avrebbero trascorso il giorno di Pasqua da single. Lei è andata dai suoi a Roma, mentre Andrea si è preso davvero poche pause dal lavoro. Adesso sembra proprio che entrambi abbiano il desiderio di 'recuperare il tempo perso' e, dunque, alla luce di tutte le indiscrezioni e di immagini abbastanza eloquenti, i fan sono in attesa di un 'segnale ufficiale'. Giulia De Lellis e Andrea Damante, al momento, pare si trovino a Miami.

Di questa loro fuga romantica, però, come già detto non ne hanno parlato apertamente sui social. Il fatto che si trovino nelle stesso posto negli stessi giorni, a fronte di tutto quello che è successo e delle ultime indiscrezioni sul loro conto, porta a pensare che stiano trascorrendo del tempo insieme.