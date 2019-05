In queste ultime settimane, il mondo del Gossip si sta particolarmente interessando al matrimonio di Pamela Prati che, secondo alcuni detrattori, sarebbe soltanto una messinscena, così come la relazione con l'imprenditore Mark Caltagirone sarebbe del tutto fittizia. Al contempo sono emersi anche dei dubbi sui figli adottivi dell'ex star del Bagaglino.

Come se non bastasse, in queste ultime ore sta circolando un'ulteriore indiscrezione che potrebbe cambiare ancora le carte in tavola sull'intera vicenda: le nozze tra la Prati e Caltagirone, infatti, sarebbero state rinviate.

Pubblicità

Pamela Prati avrebbe posticipato la data del matrimonio

Secondo quanto riportato dal sito di gossip "Bitchyf", il matrimonio di Pamela Prati sarebbe stato rimandato di una settimana rispetto alla data prefissata dell'8 maggio. Quest'indiscrezione, qualora fosse confermata, potrebbe scatenare ulteriori polemiche e critiche soprattutto tra coloro che non credono nella veridicità delle nozze dell'attrice sarda.

La showgirl, insieme alla manager Pamela Perricciolo, qualche giorno fa si sarebbe recata di notte a Prato per definire gli ultimi dettagli del suo matrimonio.

Inoltre pare che il suo abito da sposa verrà realizzato da un noto atelier toscano che avrebbe già confezionato abiti per i fiori d'arancio di alcuni volti popolari di Uomini e Donne come Cristian Gallella e Tara Gabrieletto, e Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo.

Infine come location esclusiva delle nozze sarebbe stato scelto il piccolo comune di Montemurlo, in provincia di Prato.

La Prati torna su Instagram e Signorini si schiera contro la sua manager

Nel frattempo, dopo un lungo periodo di silenzio sui social network e dopo essere brevemente ricomparsa nelle storie Instagram di Eliana Michelazzo, Pamela Prati è ricomparsa sul web, postando una foto nella quale si mostra serena al mare in compagnia del suo cane.

Pubblicità

Lo scatto è stato accompagnato da una riflessione che sembra una sorta di replica a tutte le voci che in queste settimane sono circolate sul suo matrimonio: "Nella vita molte volte vale più un momento di silenzio, che un mucchio di parole".

A proposito di parole, di recente hanno sollevato ulteriori polemiche alcune rivelazioni fatte da Alfonso Signorini al Maurizio Costanzo Show. Il direttore del settimanale "Chi" ha affermato di essere stato ingannato in passato dalla manager della Prati, Pamela Perricciolo, che qualche anno fa gli avrebbe fatto conoscere su Facebook un uomo che in realtà non esisteva.

Il giovane si era presentato come Lorenzo, dicendo che lavorava e viveva ad Haiti.

Signorini, invaghitosi di questo aitante ragazzo, quando decise di conoscerlo di persona venne contattato su Facebook da una certa "Donna Pamela", la quale fece in modo che il giornalista potesse parlare con Lorenzo, ma in realtà si trattava di una voce femminile. Il racconto dell'opinionista televisivo ha fatto emergere una nuova ipotesi sull'oscura vicenda del matrimonio di Pamela Prati, ovvero che quest'ultima non stia prendendo in giro nessuno, ma che a sua volta possa essere stata ingannata dalla manager.