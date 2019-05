Ieri pomeriggio su Canale 5 è andata in onda la prima scelta ufficiale di questa seconda parte della stagione di Uomini e donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. La prima a congedarsi dal pubblico che segue la trasmissione pomeridiana è stata la bella Angela Nasti, la quale ieri pomeriggio ha coronato il suo sogno d'amore sbaragliando un po' le carte in tavola e tutti i pronostici che erano stati fatti alla vigilia di questo momento tanto atteso dal pubblico ma anche dai suoi corteggiatori arrivati al rush finale, tra cui Luca Daffrè.

Uomini e donne, Luca in lacrime dopo il no di Angela

Angela è arrivata alla puntata della scelta di Uomini e donne con Luca e Alessio: erano questi i due pretendenti che nel corso delle varie settimane di messa in onda avevano fatto breccia nel cuore della bella tronista.

Pubblicità

Pubblicità

Alla vigilia della puntata finale, il pubblico da casa e sui social che ha seguito tutto il percorso di Angela si era detto convinto che la ragazza avrebbe coronato il suo sogno d'amore con Luca ma alla fine non è stato così.

Durante la diretta della puntata di Uomini e donne di ieri pomeriggio, Angela ha spiazzato tutti nel momento in cui ha comunicato a Luca Daffrè che non era lui la persona con la quale desiderava uscire dal programma di Canale 5 e costruire così un futuro assieme.

Uomini e Donne: Luca Daffrè in lacrime

Un vero e proprio rifiuto da parte della tronista, la quale ha così scelto di coronare il suo sogno d'amore con l'altro pretendente Alessio, che ha risposto sì e così alla fine li abbiamo visti uscire insieme, felici e innamorati, dallo studio del dating show di Maria De Filippi.

Situazione diversa, invece, per Luca Daffrè, il quale dietro le quinte della trasmissione, subito dopo la diretta di ieri pomeriggio, si è lasciato andare alle lacrime per questo clamoroso rifiuto che proprio non si aspettava. Luca non ha nascosto il suo dispiacere per come si fosse concluso questo percorso, durante il quale si era messo in gioco.

Pubblicità

'Sono stato sempre screditato in trasmissione', ribatte Luca

'A me dispiace non arrivare alle persone per come sono veramente', ha dichiarato Luca durante uno sfogo con la redazione del programma di Canale 5. Il ragazzo ha ammesso che questa volta ci sperava per davvero e che con Angela aveva fatto diversi passi in avanti, sperando che potesse essere quella giusta.

E poi ancora Luca ha lanciato una frecciatina ad Angela, dicendo che se in questi mesi avesse voluto dar peso a tutte le indiscrezioni e le voci che gli sono arrivate sul conto della tronista, sarebbe andato via dopo appena due puntate.

E poi ancora sostiene che, fin dal primo momento, da quando è arrivato in studio a Uomini e donne, è sempre stato screditato da tutti.