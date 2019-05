In pochi si sarebbero aspettati un simile epilogo nella scelta di Angela Nasti. Nella puntata di Uomini e donne trasmessa ieri pomeriggio su Canale 5, la tronista napoletana ha sorpreso tutti, rifiutando Luca Daffrè e decidendo di continuare a frequentare Alessio Campoli lontano dalle telecamere.

Pubblicità

Pubblicità

Le ragioni di questo passo sono state spiegate in diretta ai due corteggiatori, lasciando chiaramente intendere che le cose in villa non sono andate bene per Luca, il grande favorito della vigilia. Se da un lato Alessio ha risposto affermativamente alla scelta, dall'altro Daffrè ha faticato a nascondere la sua delusione nella prima intervista dopo il 'no' di Angela. Le parole pubblicate su Witty Tv confermano come lui sia rimasto amareggiato per non essere riuscito a farsi conoscere fino in fondo dalla tronista.

Uomini e donne: la delusione di Luca Daffrè dopo la 'non scelta'

Le ragioni del 'no' di Angela

Nella puntata di Uomini e donne trasmessa ieri 29 maggio su Canale 5, Angela ha spiegato a Luca di essere stata prevenuta fin dall'inizio nei suoi confronti, dato che lui è apparso come una persona molto introversa. Lei ha fatto fatica a capirlo e la villa ha confermato i suoi timori quando lui ancora una volta si è tirato indietro. La lettera in cui lui l'ha invitata a 'scegliere la sua strada', le ha ulteriormente aperto gli occhi confermando di non volerlo scegliere.

Pubblicità

Davanti a tale comunicazione, il pubblico presente in studio ha espresso dissenso, mentre Luca ha augurato il meglio ad Angela, pur confessando: "Tu sei importante per me". È stata poi la volta dell'ingresso di Alessio, il quale ha risposto positivamente alla scelta della tronista sotto la tradizionale caduta dei petali rossi. La neo-coppia è apparsa felice nei primi scatti ufficiali pubblicati su Instagram dai profili di Uomini e donne, mentre Luca Daffrè ha rilasciato la sua prima intervista dopo la fine del suo percorso televisivo, nella quale ha faticato a nascondere la propria delusione.

Luca Daffrè deluso: 'Mi dispiace non arrivare alle persone'

Forse anche lui credeva di essere il preferito di Angela Nasti, ragione per cui la delusione di Luca Daffrè è stata davvero cocente dopo la 'non scelta' avvenuta ieri a Uomini e donne. Il corteggiatore, che già in passato Teresa Langella aveva rifiutato (preferendogli Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi), ha espresso i suoi pensieri a caldo davanti alle telecamere del dating show. In lacrime ha spiegato: "A me dispiace non arrivare alle persone per quello che sono veramente, sono stufo di essere visto solo come il solito bello che non balla.

Pubblicità

Io questa volta ci speravo, con lei sono andato anche tanto oltre". L'ex single di Temptation Island ha aggiunto di essere felice per non essersi aperto troppo perché lo avrebbe fatto con la persona sbagliata, come confermato poi dalla scelta della tronista. Infine, il ragazzo ha rivelato di sperare che la Nasti non si sia fatta influenzare da ciò che la circonda, visto che molti telespettatori supportavano Alessio Campoli.