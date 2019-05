Nella puntata di Beautiful andata in onda nella giornata di oggi, abbiamo visto Liam fare visita a Bill, demoralizzato dalla sua ossessione per Steffy. Il ragazzo ha invitato il padre a stare lontano dalla ragazza oltre a suggerirgli di cercarsi un'altra donna. Il magnate, questa volta, non ha controbattuto, ammettendo di non aver fatto una scelta saggia inseguendo il suo interesse per quella donna.

Invece, le anticipazioni della soap Beautiful per la settimana dal 26 maggio al primo giugno rivelano alcuni grandi cambiamenti in atto.

Pubblicità

Pubblicità

Zoe, in pena per il suo vecchio gatto Harry che sembra stare molto male, si recherà da Xander, mostrandosi molto grata per il sostegno ricevuto dal giovane. La donna si lascerà coccolare e abbracciare da lui, tra i due scatterà anche un bacio.

Steffy concorde in merito all'unione tra Liam e Hope

Le ultime anticipazioni di Beautiful rivelano che Steffy deciderà di rendere ufficiale il fatto che si sia separata da Liam. In questo modo l'uomo potrà finalmente chiedere a Hope di sposarla, coronando così il suo sogno con la Logan.

Beautiful, anticipazioni al 1° giugno: Hope invita Steffy al suo matrimonio con Liam

Ridge è molto preoccupato per la scelta fatta dalla figlia, ma dall'altro lato sarà anche molto fiero per come si è comportata in questa situazione.

Liam, che adesso può vivere in piena libertà il suo amore per Hope, ha molto apprezzato il gesto fatto da Steffy. La donna si è, infatti, dimostrata coerente oltre che concorde al loro fidanzamento, tanto che la coppia rivelerà di essere pronta ad integrare sia lei che Kelly nella propria famiglia e a non escluderli dalla loro vita.

Pubblicità

Katie e Sally avranno un appuntamento con i loro rispettivi compagni. Le coppie si incontreranno al bar Bikini, dove Sally inizierà chiaramente a rivelare la sua opinione sul rapporto con il fidanzato.

Hope chiede a Steffy di prendere parte al suo matrimonio

Katie e Thorne invece, trascorreranno una serata decisamente passionale. Steffy si darà molto da fare nella sua attività professionale: desidera che la Forrester Creations intraprenda un'iniziativa per riconoscere i meriti delle donne.

Katie e Thorne, rientrati in casa dopo la loro uscita, saranno sul punto di salire in camera da letto quando vedranno, invece, arrivare Bill e Will. Quest'ultimo, infatti, ha deciso di ritornare a casa, dalla mamma. Liam penserà che sia giusto chiedere ancora una volta al fratello Wyatt di fargli da testimone nel corso delle nozze che si celebreranno da lì a breve.

Hope, invece, prenderà la decisione di invitare Steffy alle nozze. La donna, nonostante si sia mostrata accondiscendente all'unione con il suo ex, non si aspetterà affatto questa sua richiesta e rimarrà, infatti, sconvolta dalle parole di Hope.

Pubblicità

Non si sa, però, se accetterà di partecipare o meno alle nozze. Per scoprirlo non resta che attendere la messa in onda delle prossime puntate di Beautiful.