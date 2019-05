Ritorna anche questa settimana, per tutti i telespettatori Mediaset, il consueto appuntamento con il padre di tutti i reality, il "Grande Fratello". Lunedì 13 maggio, infatti, sarà trasmessa, in prime time su Canale 5, la sesta diretta serale dello show, in cui Barbara D'Urso annuncerà a tutto il pubblico del GF chi sarà l'eliminata di questa settimana fra le tre concorrenti in nomination al televoto, Erica, Martina e Mila. Per coloro che saranno impossibilitati a seguire la sesta puntata in diretta, si segnala che sarà sempre possibile rivederne la replica sui canali ufficiali Mediaset.

Grande Fratello 2019 anticipazioni sesta puntata

La replica della sesta diretta serale sarà disponibile online ed in tv

Nel dettaglio, si segnala che la replica della sesta puntata sarà disponibile gratuitamente in televisione martedì 14 maggio su La5 a partire dalle ore 21.25. Inoltre sarà disponibile anche online sul sito Mediaset Play, dove sarà possibile visualizzarla in streaming in qualsiasi momento. Il sito appena citato, infatti, contiene un intero catalogo di video dedicati al Grande Fratello, dove sarà possibile trovare tutte le puntate serali andate in onda fino ad ora, tutti i daytime e tutte le info necessarie per votare i concorrenti in gara.

Pubblicità

Da ricordare, comunque, che pur essendo gratuito, il sito Mediaset Play permette soltanto agli utenti registrati di visionare i video del proprio catalogo, quindi sarà necessario registrarsi al sito prima di poter vedere le repliche del Grande Fratello. La registrazione è gratuita e permette agli utenti anche di scaricare un'applicazione gratuita tramite la quale vedere i propri show del cuore su smartphone e tablet.

Anticipazioni

Le anticipazioni della sesta puntata del Grande Fratello ci segnalano che lunedì sera si parlerà molto di Francesca De Andrè e del presunto tradimento del suo fidanzato.

Quest'ultimo, infatti, entrerà nella Casa per spiegare alla sua fidanzata cosa è veramente successo fra lui e la ragazza con la quale è stato fotografato. Nel corso della puntata, però, si parlerà anche di Serena Rutelli, che, dopo aver ricevuto una lettera dalla madre biologica e una dal fratello, riceverà un'altra graditissima sorpresa. Si parlerà ovviamente anche delle diverse storie d'amore nate all'interno della casa e delle conseguenze che questi rapporti hanno sul quieto vivere di tutti i concorrenti.

Pubblicità

I riflettori, infatti, saranno puntati principalmente sulla profonda crisi che sta attraversando la relazione fra Daniele e Martina, sugli alti e bassi della nuova storia d'amore nata fra Gaetano ed Erica e sull'amicizia particolare di Gennaro e Francesca De André. Si segnala, inoltre, che verrà dato ampio spazio all'eliminazione di questa settimana e alle nuove nomination che avranno luogo nella seconda parte della diretta serale.