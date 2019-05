Nuovo appuntamento dedicato alla popolare serie televisiva di origini iberiche Una Vita ambientata ad Acacias 38 e scritta dalla stessa autrice della soap Il Segreto. Negli episodi che il pubblico spagnolo avrà modo di vedere questa settimana si tornerà a parlare di uno storico personaggio femminile uscito di scena in Spagna lo scorso gennaio. Ramon Palacios (Juanma Navas) darà dimostrazione che la sua defunta moglie, passata a miglior vita dopo aver messo al mondo la piccola Milagros, è ancora nel suo cuore nonostante abbia intrapreso una nuova relazione sentimentale.

Una Vita, trame spagnole: Ramon ricorda la defunta moglie Trini

Il padre di Antonito spiazzerà la sua nuova fiamma, ovvero la domestica Carmen Sanjurjo (Maria Blanco), confessandole di trovarla molto somigliante a Trini Crespo (Ana Del Rey).

Una Vita: Cinta ed Emilio si danno il primo bacio, Marcellina si sente male

I protagonisti delle prossime puntate iberiche, trasmesse da lunedì 13 a venerdì 17 maggio, saranno Genoveva e il marito Alfredo dato che le loro vite verranno messe in pericolo mentre Carmen diventerà una presenza fondamentale nella vita di Ramon Palacios.

Grazie all’ex domestica di Ursula, il marito di Lolita non dovrà più abbandonare Acacias 38 per intraprendere la carriera militare. Nel frattempo Cinta ed Emilio si daranno finalmente il loro primo bacio, dopo essere rimasti da soli, mentre Marcellina perderà i sensi. Genoveva sarà costretta ad adeguarsi alla volontà di una sua vecchia conoscenza all’insaputa del marito. Successivamente Marcellina, dopo aver ritrovato un equilibrio mentale, si troverà a fare i conti con una brutta allergia. Cinta ed Emilio decideranno di fare il possibile per potersi rivedere, ma sempre di nascosto.

Genoveva fa andare su tutte le furie il marito, Ramon ricorda Trini

In seguito Genoveva farà andare su tutte le furie il marito Alfredo dopo aver ammesso di aver incontrato la sua amica Marlen. Tutti i cittadini prenderanno le distanze da Carmen, compreso Servante, non appena verranno messi al corrente che ha fatto breccia nel cuore di Ramon. Marlen farà una terribile proposta a Genoveva visto che le ordinerà di uccidere il suo compagno. La Dicenta vorrà portare Agustina dal dottore per farla visitare dopo essersi accorta che sta male.

Intanto Carmen non la prenderà affatto bene quando il Palacios Senior le confiderà che gli ricorda la sua defunta moglie Trini. Dopo aver corrotto l’omicida di Samuel Alday (Cristobal), dandogli del denaro per farlo rinunciare a vendicarsi di sua moglie, Alfredo apparirà in una foto in atteggiamenti ambigui con un giovane uomo. In seguito Genoveva verrà a conoscenza del tradimento del consorte.