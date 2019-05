Continua l'appuntamento settimanale con la soap opera tedesca, 'Tempesta d'amore' che si distingue per la sua capacità di attirare l'attenzione di un pubblico eterogeneo. Non mancano le sorprese all'interno del prodotto televisivo e, al centro delle trame, ci sarà la sfera amorosa riguardante i protagonisti, alle prese con scelte importanti. Vediamo cosa accade nelle puntate della prossima settimana della soap in onda sul piccolo schermo su Rete 4 alle ore 19:50 tutti i giorni della settimana.

Gli spoiler degli appuntamenti di Tempesta d'amore che vanno da domenica 12 fino a venerdì 18 maggio sottolineano che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Boris. Denise sarà sempre meno leale nei confronti di Christoph mettendo a repentaglio il loro rapporto. Boris (Florian Frowein), dal canto suo, dovrà fare i conti con la delusione legata al rapporto con Tobias (Max Beier) che assumerà un comportamento inaspettato.

L'uomo comincerà a chiedersi se possa continuare la loro storia d'amore dopo ciò che è successo tra di loro. Denise vorrà capire in che modo comportarsi con Christoph e deciderà di rivolgersi all'aiuto di Joshua e l'uomo approfitterà della situazione per manipolare Annabelle.

La scomparsa improvvisa di Madeleine

Si vivranno momenti difficili dovuti alla scomparsa di Madeleine e tale vicenda costringerà Robert ed Eva a mettersi sulle sue tracce. La donna verrà ritrovata in un luogo inaspettato e Valentina farà ritorno al Furstenhof e si avvicinerà l'esame della patente di Fabien.

L'uomo sarà molto contento del ritorno della compagna e metterà in secondo piano l'impegno legato all'appuntamento con l'esaminatore. Hildegard non avrà intenzione di prendere parte al provino per divenire il volto di Miss X ma consentirà a Jessica di scattarle delle foto.

La decisione definitiva di Denise

Denise prenderà una decisione inaspettata e si dirà pronta per lasciare il Furstenhof. Joshua si impegnerà in prima persona per spingere la donna a cambiare idea ma tale vicenda coinvolgerà un'altra persona.

Si tratta di Christoph che spingerà la figlia a tornare sui propri passi. Eva sfogherà la propria rabbia con Tina alla quale confiderà le sue perplessità mentre una situazione differente vivrà Hildegard. Quest'ultima sarà entusiasta delle foto per la campagna pubblicitaria. Alfons consiglierà alla moglie di non perdere un'occasione importante tentando di diventare una modella. Infine la decisione di Christoph (Dieter Bach) avrà delle gravi conseguenze portando a un'ulteriore distanza tra Denise e Annabelle.