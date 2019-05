Manca davvero pochissimo per assistere al gran finale della terza stagione de “Il Paradiso delle signore”, la fortunata serie televisiva di Rai 1. Negli episodi in onda la settimana in corso, Luciano Cattaneo finirà in ospedale, dopo essere riuscito a sbarazzarsi di Oscar Bacchini.

Il ragioniere rischierà, per essere intervenuto personalmente nel piano architettato con la collaborazione di Rino Farneti, per incastrare il marito di Clelia Calligaris. Vittorio Conti e Marta Guarnieri dopo essersi finalmente ritrovati, si lasceranno andare ad un lungo bacio, che suggellerà la promessa del loro futuro insieme.

Silvia assiste la figlia Nicoletta, nessuna traccia di Luca

Dalle anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore trasmesse da lunedì 13 a venerdì 17 maggio 2019, si evince che Silvia si precipiterà di corsa al grande magazzino per assistere la figlia Nicoletta, diventata mamma di una bellissima bambina.

Il Paradiso delle signore: Luciano rischia la vita, il Conti e Marta parlano del futuro

Nel corso della sera, Antonio dedicherà una serenata siciliana romantica alla sua promessa sposa. Il giorno seguente, precisamente all’alba, Marta si ritroverà in fondo ad un dirupo, mentre del suo sequestratore Luca non ci sarà nessuna traccia. Quest’ultimo sparirà nel nulla, dopo aver perso il controllo della sua auto nei pericolosi tornanti della Liguria per impedire al Conti e al Guarnieri di rintracciarlo. Intanto a casa Amato ci saranno gli ultimi preparativi delle nozze tra Antonio ed Elena: i neo sposi prima di entrare in chiesa riceveranno una sorpresa che non si aspettavano.

Il lieto evento non farà gioire Roberta, per aver appreso tramite delle battute di Salvatore che il suo fidanzato Federico si allontanerà da lei per partire per la leva militare. Vittorio e Umberto dopo aver unito le loro forze riusciranno a mettere in salvo Marta, portandola subito in ospedale.

Luciano ricoverato in ospedale, Vittorio e Marta si ritrovano

Adelaide non appena ritornerà dalla capitale francese per aver appreso che la nipote ha avuto un incidente stradale, troverà la stessa a casa contro il consenso dei medici.

La giovane Guarnieri vorrà scoprire se suo padre è davvero l’uomo malvagio che le ha descritto Spinelli. Il Cattaneo sarà in tensione per la trappola che ha preparato al Bacchini, invece Tina avrà un duro scontro con la madre Agnese, a causa di Nora per averla screditata durante la sua prima esibizione alla radio. Gabriella sempre più appagata dal suo nuovo lavoro reso possibile grazie all’aiuto di Agnese, non vorrà fare la conoscenza di un suo nuovo spasimante.

Umberto farà i conti con Luca, che si presenterà con una pistola nella sua villa. Luciano dopo aver fatto arrestare Oscar, verrà portato in ospedale per aver messo a rischio la propria vita. Umberto affronterà i fantasmi del suo passato, confessando la verità ai suoi cari. Tina deciderà di vivere la sua storia d’amore con Sandro anche senza il volere della madre. Silvia temerà di perdere il marito Luciano, con la convinzione che nel suo cuore ci sia sempre la Calligaris.

Nicoletta farà una scelta complicata per assicurare un futuro migliore alla figlia, mentre Vittorio e Marta dopo essere tornati insieme con l’intenzione di non separarsi più, si daranno un bacio.