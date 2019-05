Le avventure dello sceneggiato di origini iberiche Il Segreto non smettono di coinvolgere i telespettatori. Nelle puntate che sono andate in onda su “Antena 3” alla fine di marzo è entrata in scena una donna chiamata Lola che ha ricordato fisicamente l’indimenticabile Pepa Balmes.

Sin da subito la new entry si è avvicinata a Prudencio Ortega che ha dimostrato di essere attratto dalla giovane. Le anticipazioni dei capitoli iberici dal 13 al 17 maggio rivelano che Lola farà un gesto inaspettato visto che offrirà il suo corpo al fratello di Saul di sua spontanea volontà per non essere riuscita a saldare un debito.

La morte di Maria Elena, Severo sconvolto

Arrivano nuovi spoiler dalla penisola iberica riguardanti le puntate che verranno trasmesse in Spagna la settimana in corso.

Il Segreto, spoiler spagnoli: Lola disposta a concedersi a Prudencio

Fernando Mesia convolerà finalmente a nozze con la sua nuova fiamma Maria Elena. Dopo essere diventati ufficialmente marito e moglie i novelli sposi resteranno coinvolti nella terribile esplosione di una una bomba. Nella circostanza la sposa perderà la vita mentre Maria Castaneda, dopo essere rimasta ferita gravemente, resterà priva di sensi. La notizia dell’attentato giungerà fino al comune. Severo farà fatica a nascondere il suo stato di shock dopo aver appreso che il matrimonio di Fernando si è concluso in modo tragico. Il marito di Irene, dopo aver ordinato ad alcuni uomini di far scoppiare l'ordigno per vendicarsi di Francisca, offrirà il suo aiuto alle autorità.

Prudencio assume Lola, Matias lotta tra la vita e la morte

Mentre non ci sarà ancora nessuna novità riguardo ai responsabili dell’attacco, Fernando pretenderà che siano trovati al più presto possibile. Le condizioni di salute della madre di Esperanza saranno ancora critiche mentre Zabaleta darà una pessima diagnosi a Matias. Il Mesia organizzerà il funerale della defunta moglie. Nel frattempo la figlia di Emilia e Alfonso avrà una crisi. Nel frattempo Isaac sospetterà che Antolina sia fuggita con tutti i soldi che aveva risparmiato.

In seguito, precisamente nella puntata numero 2.075, Lola in preda alla disperazione per non aver ricevuto dalla zia i soldi che avrebbe dovuto dare a Prudencio, farà allo stesso un’inaspettata richiesta. La giovane dirà al minore degli Ortega di essere disposta a concedersi a lui, per soddisfare il suo impegno. Il fratello di Saul darà dimostrazione di non essere l'uomo spregevole di un tempo dato che invece di approfittarsi della giovane, la assumerà a lavorare.

Nel frattempo Elsa, dopo aver fatto delle chiamate telefoniche dal contenuto oscuro, prenderà le distanze dal Guerrero. La situazione per il marito di Marcela si complicherà ulteriormente dato che il dottor Zabaleta gli dirà che potrebbe morire.