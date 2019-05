Si prepara a salutare i telespettatori la popolare soap opera “Il Paradiso delle signore” che occupa la fascia pomeridiana di Rai Uno, e ambientata in una famosa boutique milanese. Questa settimana in corso, verranno trasmesse le ultime puntate della terza stagione.

Le anticipazioni ci dicono che, Umberto Guarnieri dopo essere stato messo alle strette da Luca Spinelli, uscirà allo scoperto. Il banchiere confesserà ai suoi cari alcune vicende spinose legate alla sua vita passata, facendo venire alla luce finalmente le motivazioni dell’odio del rapitore di Marta nei confronti della sua famiglia.

Marta salvata dal padre e da Vittorio, Adelaide ritorna a Milano

Negli episodi in onda dal 13 al 17 maggio su Rai 1 a partire dalle 15.30, Silvia si recherà al paradiso per assistere la figlia Nicoletta, entrata in travaglio nel suo ultimo giorno di lavoro.

Il Paradiso delle signore, spoiler: Umberto confessa il suo passato alla famiglia

Intanto Antonio sorprenderà la sua promessa sposa Elena con una serenata siciliana, con la complicità di Sandro che lo accompagnerà suonando la chitarra. Umberto e Vittorio si metteranno in viaggio per raggiungere la villa di Rapallo, dove si trovava rinchiusa Marta, e non riusciranno a metterla in salvo dopo essere arrivati a destinazione. Quest’ultima purtroppo finirà in un burrone a seguito di un incidente stradale avuto con il suo rapitore Luca, che dopo aver perso il controllo della sua auto percorrendo i tornanti ostici della Liguria scomparirà nel nulla.

Gli Amato saranno alle prese con gli ultimi preparativi delle nozze tra Antonio ed Elena. Nicoletta darà alla luce una bellissima bambina tra le mura del grande magazzino: ad assistere la giovane Cattaneo ci saranno la madre e Riccardo. In seguito Federico deluderà Roberta, perché verrà a conoscenza che dovrà fare la leva militare. Marta dopo essere stata estratta viva dall’autovettura di Luca dal padre e dal fidanzato, verrà portata immediatamente in ospedale. Adelaide ritornerà da Parigi, per accertarsi sulle condizioni della nipote.

Antonio ed Elena ricevono una sorpresa, Umberto esce allo scoperto con i suoi familiari

Clelia apprenderà che Luciano il giorno successivo attuerà la trappola che ha preparato per suo marito Oscar. Marta se ne andrà via dall’ospedale di sua volontà, per chiedere al padre se ciò che ha affermato Luca su di lui corrisponde alla realtà. Tina farà una pessima figura, al tal punto da venire criticata sui giornali dopo le gravi accuse di Nora nei suoi confronti.

Antonio ed Elena riceveranno una gradita sorpresa prima di sposarsi. Tina avrà una nuova lite con la madre Agnese, dopo essere finita nel centro del gossip milanese. Gabriella darà buca al suo nuovo corteggiatore. Luca assetato di vendetta dimostrerà di essere vivo e vegeto, puntando la sua pistola contro il Guarnieri Senior. Luciano sarà costretto a ricevere le dovute cure mediche a seguito dell’arresto di Oscar, mentre Umberto affronterà il suo difficile passato.

Quest’ultimo confesserà ai suoi familiari come mai gli Spinelli sono in guerra con i Guarnieri. Vittorio e Marta si daranno un bacio passionale, dopo aver riflettuto sul loro futuro insieme. Tina non si vorrà allontanare da Sandro per nessun motivo, invece Silvia temerà che Luciano la possa tradire nuovamente con la Calligaris. Infine Nicoletta prenderà una decisione difficile per il bene della figlia.