Martedì 14 maggio è stata registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e donne: il blog "Vicolo delle News" fa sapere che ci sono stati ben tre addii, molte liti furiose e nessun lieto fine. Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono sentiti solo al telefono, ma le cose tra loro non vanno bene: la dama non si fida dell'ex e dice che lui non fa nulla di concreto per riconquistarla.

Pubblicità

Pubblicità

Pamela e Stefano sono tornati in studio per ufficializzare la fine della loro storia d'amore: lei è rimasta nel programma per cercare l'amore, lui è andato via. Un altro cavaliere che ha lasciato la trasmissione in preda alla rabbia, è Armando: il napoletano ha discusso con Barbara e poi ha salutato tutti.

Ancora nulla di fatto tra Ida e Riccardo

Mentre su Canale 5 andava in onda la puntata del Trono Over in cui Riccardo Guarnieri ha chiesto un'altra chance ad Ida Platano, a Cinecittà si registrava una nuova puntata di Uomini e Donne, ovvero quella che il pubblico vedrà in tv la prossima settimana.

Anticipazioni U&D: Ida e Riccardo in stand-by, Pamela lascia Stefano, Armando va via.

Il blog "Vicolo delle News" ha riportato le prime anticipazioni di quello che è successo in studio: i due ex fidanzati, ad esempio, si sono confrontati a lungo sul tiepido riavvicinamento che c'è stato tra loro negli ultimi giorni. La parrucchiera ha accusato il pugliese di non aver fatto nulla di concreto per provare a riconquistarla se non contattarla al telefono, lui ha replicato che alcuni impegni di lavoro gli hanno impedito di andarla a trovare a Brescia.

Pubblicità

Dopo aver discusso per molto tempo senza arrivare a nessuna conclusione, la dama ha lasciato lo studio e il cavaliere l'ha seguita: tra i due protagonisti del dating-show, però, non c'è stato nessun momento di tenerezza che possa far pensare ad un imminente ritorno di fiamma.

Armando accusa Barbara di essere una 'spia' a U&D

Un'altra ex coppia che ha partecipato alla registrazione odierna di Uomini e Donne Over è quella formata da Pamela e Stefano: la scorsa settimana la pugliese aveva lanciato addosso al compagno l'anello che le aveva appena regalato dopo aver letto gli sms compromettenti che lui si è scambiato con Roberta poco tempo prima.

Nella puntata che vedremo tra alcuni giorni in tv, la Barretta ha ribadito la sua volontà di non tornare più con il cavaliere: nonostante i tanti tentativi dell'uomo di spiegare il perché di quei messaggi, la dama è stata irremovibile ed ha chiuso la loro relazione.

Dopo aver litigato pesantemente con Valentina e Barbara, Pamela è tornata ad occupare il suo posto nel parterre femminile del Trono Over, mentre il suo ex è andato via con la promessa che continuerà a cercarla per farle cambiare idea.

Pubblicità

Anche Armando ha lasciato lo studio di U&D dopo aver discusso pesantemente con la De Santi: sul web, inoltre, si legge che il napoletano ha accusato la maestra di essere una specie di "spia" che guadagna dei soldi per partecipare alla trasmissione.