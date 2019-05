Mercoledì 8 maggio andrà in onda un nuovo episodio del Paradiso delle signore. La fiction RAI, divenuta successivamente una soap opera, sta tenendo con il fiato sospeso i numerosissimi telespettatori. Moltissime sono, infatti, le questioni in sospeso che necessitano di un punto di svolta. Nell'episodio in questione, vedremo che Vittorio capirà che Lisa gli nasconde qualcosa. Per questo motivo racconterà tutto a Luciano Cattaneo. Il direttore dello shopping center incomincerà a sentire la necessità di avere Marta accanto a sé.

Il Paradiso delle signore 8 maggio: Vittorio va da Marta a Parigi

Perciò deciderà di prendere un volo per Parigi e raggiungerla lì. Clelia, intanto, sarà sempre più sotto pressione a causa del suo ex marito Oscar. Scopriamo nel dettaglio che cosa vedremo domani.

Vittorio non ne può più e va a Parigi a riprendere Marta

L'episodio dell'8 maggio del Paradiso delle signore sarà particolarmente avvincente. Nel caso specifico, vedremo che Vittorio si confiderà con il suo amico e collaboratore Luciano Cattaneo. Il direttore del grande magazzino sarà intenzionato a parlare con Lisa Conterno dal momento che ha compreso che la giovane rappresentante di biancheria intima ha un segreto.

L'uomo proverà a mettersi in contatto anche con la Guarnieri ma, non riuscendoci, deciderà di raggiungerla direttamente a Parigi, luogo dove si è recata per accompagnare sua zia Adelaide. Nel frattempo, la Conterno continuerà a nascondersi nel posto consigliatole da Luca Spinelli e Andreina. L'artefice del piano diabolico, invece, si sta trovando a fare i conti con la morte della madre. L'uomo, però, scoprirà l'esistenza di alcun documenti importanti che potrebbero incastrare, una volta per tutte, Umberto Guarnieri.

Clelia scopre il piano di Luciano, Tina riceve una sorpresa da Sandro

Durante la puntata di domani del Paradiso delle signore, Luca confesserà quanto ha scoperto alla sua collaboratrice Andreina. Clelia Calligaris, invece, continuerà ad essere esasperata dal marito Oscar. Allo scopo di alleviare la sua sofferenza, Luciano Cattaneo le spiegherà che cosa ha in mente per liberarsi definitivamente del suo ex e vivere una vita serena insieme al suo bambino Carletto.

Per quanto riguarda Tina Amato, invece, vedremo che la donna riceverà una sorpresa inaspettata da parte di Sandro. L'uomo le comunicherà che la sua (quasi) ex moglie Nora ha deciso di rinunciare alla canzone scritta per la giovane Amato. La carriera della giovane cantante, dunque, proseguirà a gonfie vele. Sua madre Agnese, infatti, sarà estremamente felice di sapere che la giovane Amato canterà nuovamente alla radio. Intanto, ancora irrisolta sarà la questione inerente il matrimonio tra Antonio ed Elena.