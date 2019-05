Quali saranno i protagonisti del Trono Over di Uomini e donne che torneranno in studio il prossimo settembre? La domanda è inevitabile, visti i recenti sviluppi nelle vicende di dame e cavalieri. Nelle ultime settimane diversi protagonisti hanno abbandonato il programma per varie motivazioni: nelle puntate in onda tra oggi e domani saranno in tre ad ufficializzare l'addio al format televisivo. Dopo la burrascosa uscita di scena di Gian Battista Ronza e Fabrizio Cilli, questo pomeriggio sarà Roberta Di Padua a rendere noto di avere deciso di non tornare più in studio per impegni di lavoro. Anche Michele e Rocco, però, hanno deciso di abbandonare il programma.

Anticipazioni Uomini e Donne: addii e conferma nel Trono Over

Uomini e Donne, anticipazioni: Michele Loprieno conferma l'addio

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla puntata di oggi, 7 maggio, rendono noto che Rocco Fredella si dirà stanco delle accuse di usare il programma per fare serate. Roberta Di Padua, invece, dopo un litigio con Armando Incarnato e l'intromissione di Riccardo Guarnieri, giungerà alla stessa conclusione e affermerà di non essere più interessata a tornare. Anche Michele Loprieno ammetterà di non avere più le motivazioni iniziali, soprattutto dopo la lite con Armando.

Il cavaliere ha confermato la decisione di non tornare più nel parterre maschile anche nel suo profilo Instagram, dove ha pubblicato un video di spiegazioni. Qui ha ammesso di volersi dedicare maggiormente al suo ristorante e ha ringraziato la redazione e Maria De Filippi per l'accoglienza. Queste le sue parole: 'Sono stato benissimo, ho capito tante cose. Ad un certo punto ho capito che dovevo andare via perché non c’erano più i presupposti, per quanto mi riguarda, per andare avanti. Comunque grazie!'.

Gemma Galgani sempre più protagonista

Insieme ai tre protagonisti del Trono Over sopracitati, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne pubblicate da Il Vicolo delle News, anche Stefano e Simona diranno addio al programma dopo essere stati smascherati da una registrazione audio (i due pare si frequentassero 'di nascosto'). I sospetti di 'business' continuano ad essere di grande attualità tra dame e cavalieri, coinvolgendo anche Gemma Galgani. Tina Cipollari, in particolare, ha accusato più volte la dama di essere in cerca di visibilità.

Nonostante ciò, la dama continua ad essere grande protagonista del dating show ed è davvero difficile pensare che nel Trono Over si possa fare a meno di lei, anche nel corso della prossima stagione. E gli ottimi ascolti della parte dedicata ai protagonisti più maturi, ne sono la conferma. Non ci resta che attendere la messa in onda delle prossime puntate per scoprire nei dettagli cosa è successo durante la registrazione del 1 maggio.