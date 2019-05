Le ultime anticipazioni del Trono classico di Uomini e donne (il dating show di Mediaset in onda su Canale 5 condotto da Maria De Filippi) sono concentrate sulla prima scelta che verrà effettuata a breve negli studi romani del programma televisivo. L'indiscrezione è arrivata direttamente da Raffaella Mennoia, una delle principali autrici di Uomini e Donne. Quest'ultima ha postato una Instagram Stories in cui ha annunciato il giorno della registrazione (martedì 7 maggio).

U&D: anticipazioni puntata registrata di martedì' 7 maggio con la prima scelta

Inoltre a decorare lo scatto dei petali rossi, gli stessi che scendono nello studio nel momento della scelta.

Nonostante ciò, resta ignoto il nome del/della tronista che sarà protagonista di questa prima scelta. Ma tra i tre, la favorita al momento è la torinese Giulia Cavaglia che nelle ultime puntate è apparsa molto coinvolta da Giulio. Infatti durante l'ultima esterna c'è stato un bacio molto passionale fuori l'abitazione del corteggiatore.

Al momento, l'unica certezza è che ritorneranno le scelte di pomeriggio negli studi romani di Mediaset e non ci saranno più le feste nei castelli in prima serata, come era accaduto in inverno con le scelte di Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni.

Angela Nasti potrebbe abbandonare il programma perché sta già insieme a Luca Daffrè

Al centro dell'attenzione mediatica c'è sicuramente Angela Nasti, sorella dell'influencer Chiara Nasti e il suo corteggiatore Luca Daffrè. Infatti, sembrerebbe proprio che i due ragazzi siano già pronti per una scelta imminente o per meglio dire, la tronista 19enne avrebbe già lasciato il programma condotto da Maria De Filippi, in compagnia di Luca.

Quindi, avrebbe lasciato il trono in maniera molto felice, in quanto avrebbe già fatto la sua scelta.

Inizialmente, i due ragazzi hanno affrontato numerose difficoltà però potrebbe essere che le cose siano iniziate ad andare meglio da quanto la tronista napoletana ha deciso di lasciare Uomini e Donne per lui.

Spoiler Trono classico: oltre ad Angela Nasti, anche Andrea Zelletta potrebbe essere candidato ad abbandonare il programma

Dunque come abbiamo già anticipato, la registrazione di quest'oggi è concentrata sulla prima scelta del Trono classico di Uomini e Donne.

Ma potrebbe anche essere che invece di Angela Nasti, ad abbandonare il programma sia Andrea Zelletta. Infatti, nelle ultime settimane il tronista dopo aver eliminato in maniera definita Klaudia per alcune segnalazioni da parte della produzione che lo hanno molto infastidito, si è concentrato sulla conoscenza della corteggiatrice Muriel. Però c'è da aggiungere che, nonostante l'evidente avvicinamento, i due trovano sempre un modo per litigare.