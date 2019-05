Per la nascita del royal baby Sussex di Meghan Markle e del principe Harry è possibile inviare gli auguri. Bisogna, però, seguire alcune 'regole reali', sebbene non è detto che il royal bebè ottenga automaticamente il titolo di principe, come il padre.

Auguri di nascita per il royal baby Sussex, come fare

Con la nascita imminente del primogenito dei duchi di Sussex, Harry e Meghan, alcune persone potrebbero voler congratularsi con i novelli genitori.

Meghan Markle Harry e il royal baby Sussex

Un lieto evento atteso fino alla fine di una gravidanza lunga e, negli ultimi giorni, anche difficile. Il rischio di parto cesareo, la tensione con la stampa, il susseguirsi di annunci e smentite hanno messo a dura prova i nervi della duchessa di Sussex.

Congratularsi con i nobili genitori é relativamente semplice e, in casi fortunati, si potrebbe ricevere anche una loro risposta al gradito messaggio.

Come scrivere un messaggio di auguri a Meghan Markle ed Harry per il royal baby Sussex

Carta e penna vanno benissimo.

I reali sono tradizionalisti per antonomasia e i metodi classici sono sempre graditi.

TRH Duke & Duchesse of Sussex

Clarence House

London SW1A 1BA

United Kingdom

Attualmente i duchi di Sussex risiedono a Frogmore House, ma non è a questo indirizzo che riceveranno gli auguri. L'indirizzo di Clarence House è quello ufficiale, palazzo dove risiedono il principe Carlo e Camilla, genitori del principe Harry. Saranno loro a prendersi cura di recapitare ai novelli genitori gli auguri giunti da ogni parte del mondo.

Per i royal supporters nativi digitali o meno tradizionalisti, invece, esistono anche i canali ufficiali via web. I duchi di Sussex hanno un loro account reale, al quale è possibile inviare auguri e congratulazioni in modo semplice, veloce e informale. L'account ufficiale della casa reale, inoltre, è @kensingtonroyal e gli auguri arrivano, ovviamente, in tempo reale. 'Reale' un tutti i sensi!

Royal baby Sussex già nato, secondo i bookmakers inglesi

Nel caso di volontà di inviare gli auguri di nascita per il royal baby Sussex, meglio pensarci per tempo.

Secondo i bookmakers inglesi, il royal baby di Meghan Markle è già nato. L'annuncio della nascita è da attendersi a breve da parte della Regina. Annuncio che dovrebbe seguire il protocollo tradizionale, il quale prevede anche che le campane di Westminster non suoneranno. Il pargoletto reale è il settimo in linea di successione ed è figlio del secondogenito di Carlo e Diana. Non è, quindi, scontato che abbia il titolo di principe.

Secondo la vecchia legge, infatti, solo al nipote primogenito del primo in linea di successione spetterebbe il titolo di principe.

Ai successivi figli no. Secondo questi dettami reali, quindi, solamente il piccolo George avrebbe potuto fregiarsi del titolo di principe, Charlotte e Louis no.

Ma, prima della nascita del primogenito di William e Kate, la Regina è intervenuta per cambiare le regole. Così, adesso, Charlotte e Louis posso fregiarsi del.titolo di principessa e di principe. Per il royal baby Sussex il titolo non è automatico. Non resta che rimettersi alla volontà della Regina.