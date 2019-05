Lunedì prossimo comincerà una nuova settimana al Paradiso delle signore. Le puntate si prospettano molto avvincenti e intriganti. La soap opera, ormai, si appresta a chiudere i battenti di questa edizione, per questo motivo, è necessario venire a capo di numerose questioni in sospeso. La puntata di lunedì 6 maggio sarà incentrata su Vittorio e Lisa. Il direttore dello shopping center ha ormai scoperto dove si nasconde la Conterno e nel prossimo episodio avrà come unico obiettivo quello di avere un confronto con lei.

Il Paradiso delle signore 6 maggio

La rappresentante di biancheria intima proverà in tutti i modi di evitare di incontrarlo. Per questo motivo si rivolgerà a Luca Spinelli in modo da riuscire a trovare un nuovo nascondiglio.

Spoiler lunedì: Lisa chiede aiuto a Luca Spinelli per scappare da Vittorio

Nell'episodio di lunedì 6 maggio del Paradiso delle signore vedremo Vittorio deciso a parlare con Lisa. L'uomo vuole capire a tutti i costi per quale motivo la donna sia scappata via e quale segreto gli tiene nascosto.

Proprio allo scopo di evitare tale confronto diretto, la Conterno si rivolgerà al suo complice Luca Spinelli affinché le trovi un posto dove nascondersi nuovamente. Luca, allora, si rivolgerà ad Andreina, la quale metterà a disposizione un appartamento nel quale far rifugiare la donna. Il piano di Spinelli, però, è ormai in pericolo e sta facendo acqua da tutte le parti. Sarà necessario prestare molta attenzione onde evitare che tutto venga rovinosamente demolito.

Luciano Cattaneo, intanto, dirà a Vittorio Conti di dedicare le sue energie solo ed esclusivamente a riavvicinarsi a Marta. La ragazza è partita per Parigi con la zia Adelaide e il direttore del Paradiso delle signore non sa proprio che fare.

Tina minaccia di non andare al matrimonio tra Antonio ed Elena

All'interno di un'altra famiglia, nel frattempo, si sta consumando un altro dilemma. Antonio ed Elena, infatti, stanno per sposarsi. Nonostante i piccoli impedimenti, i due ragazzi sembrano davvero pronti al lieto evento.

Tina Amato, però, minaccerà di non prendere parte alle nozze. La giovane cantante, infatti, in cambio della sua presenza, chiederà a tutta la sua famiglia di accettare la relazione che ha con il produttore discografico Sandro Recalcati. Nelle precedenti puntate, soprattutto la madre Agnese si è mostrata alquanto ostile al vedere la figlia insieme ad un uomo sposato. A quanto pare, però, la giovane Amato si mostrerà assolutamente decisa a far prevalere il suo sentimento e la sua storia d'amore.

Per questo motivo, la sua famiglia sarà posta dinanzi ad una scelta. Cosa decideranno di fare gli esponenti della famiglia Amato? Staremo a vedere.