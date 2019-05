Grandi colpi di scena accadranno nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 13 al 17 maggio. Se Marta e Vittorio riusciranno ad avere il loro lieto fine, Luca si accanirà contro Umberto Guarnieri. Infine Nora si vendicherà di Tina e Sandro.

Il Paradiso delle Signore: Marta in ostaggio di Luca

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 13 a venerdì 17 maggio su Rai Uno, svelano che Silvia si precipiterà al grande magazzino per stare accanto a Nicoletta entrata in travaglio.

Il Paradiso delle signore, trame dal 13 maggio: trionfa l'amore tra Marta e Vittorio

Alla fine, quest'ultima darà alla luce una stupenda bambina, che susciterà la felicità di tutti quanti. A casa Amato, Antonio farà ad Elena una serenata romantica, facendosi accompagnare da Sandro alla chitarra. Allo stesso tempo, Spinelli terrà segregata Marta nella sua villa. Ma ecco che Umberto e Vittorio non troveranno nessuno in quanto Luca e la ragazza sono già partiti a tutta velocità a bordo di un auto. Purtroppo la vettura perderà aderenza percorrendo i tornanti della Liguria, tanto da finire in un burrone.

Pubblicità

Una sorpresa per Elena e Antonio

A casa Amato continueranno i preparativi del matrimonio tra Elena e Antonio. A proposito, i due promessi sposi riceveranno una sorpresa all'entrata in chiesa. Un giorno di festa, che non sarà felice per tutti in quanto Roberta scoprirà che Federico è stato chiamato per il servizio militare, tanto da sprofondare nella malinconia. Agnese, invece, comincerà a dare confidenza a Sandro. Un gesto che farà felici Tina e Recalcati.

Di conseguenza, la coppia inizierà a fare i progetti per il futuro. Infine Vittorio e Umberto continueranno la ricerca di Marta ed il suo sequestratore mentre Luciano continuerà il suo piano per incastrare Oscar.

Il piano di Luciano

Stando agli spoiler de Il Paradiso delle Signore, si apprende che Luciano e Rino si metteranno d'accordo per smascherare Oscar mentre Marta verrà ritrovata da Conti e Umberto in fondo ad un dirupo. La giovane Guarnieri, a questo punto, verrà trasportata in ospedale, dove le sue condizioni appariranno meno gravi del previsto.

Pubblicità

Il ragionier Cattaneo, invece, dirà a Clelia che a breve Oscar non potrà più darle noia. Marta, invece, farà ritorno a casa, dove vorrà scoprire se le insinuazioni di Spinelli sul conto del padre sono vere. Nel frattempo Nora mediterà la sua vendetta contro Tina. Infatti farà in modo che l'esibizione della giovane Amato si riveli un vero e proprio fiasco. Dopodiché accuserà Tina di aver rovinato le sue nozze con Recalcati.

Lieto fine per Marta e Vittorio

Vittorio e Marta si ritroveranno dopo l'esperienza appena vissuta mentre a casa Cattaneo, Luciano apparirà molto inquieto.

Pubblicità

Agnese, intanto, farà marcia indietro sulla relazione della figlia con il discografico dopo lo scandalo accaduto a causa di Nora. Luciano metterà in azione il piano per mandare in galera Oscar. Purtroppo ci sarà un imprevisto che metterà a rischio la vita del ragionier. Luca, invece, farà irruzione a Villa Guarnieri dove punterà una pistola contro il proprietario. Per tale ragione Umberto sarà costretto a raccontare tutta la verità. Allo stesso tempo, Tina deciderà di vivere la storia d'amore con Sandro alla luce del sole nonostante la disapprovazione della madre. Infine Marta e Vittorio si baceranno con ardore una volta rimasti soli all'interno del Paradiso. La coppia avrà il suo lieto fine nonostante i tentativi di Spinelli di dividerli. Come evolverà la storia? Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore lo sveleranno.