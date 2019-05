Il Paradiso delle signore, trame: la vendetta di Nora, il matrimonio di Elena e Antonio

Grandi colpi di scena accadranno negli episodi de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 13 al 17 maggio su Rai 1. Se Nicoletta partorirà una bambina, Antonio ed Elena diventeranno marito e moglie. Infine Nora mediterà una vendetta contro Tina.

Il Paradiso delle Signore: il parto di Nicoletta, le nozze di Elena e Antonio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardanti gli episodi che saranno trasmessi da lunedì 13 a venerdì 17 maggio su Rai 1, svelano che Silvia aiuterà Nicoletta a dare alla luce una splendida bambina.

La nascita genererà un clima di festa all'interno del Paradiso. Intanto Marta sarà nelle grinfie di Luca, nascosta in una villa di Rapallo. Purtroppo Umberto e Vittorio troveranno l'abitazione deserta in quanto i due si daranno alla fuga a bordo di una vettura, che prenderà i tornanti a tutta velocità. Di conseguenza, la giovane Guarnieri sarà sbalzata dall'auto finendo in fondo ad un precipizio mentre di Luca si perderanno le tracce.

Nel frattempo Elena e Antonio ultimeranno i preparativi per le nozze.

I promessi sposi, saranno raggiunti da una felice notizia al momento del loro ingresso in chiesa. D'altro canto, Agnese accetterà Sandro nella vita di sua figlia Tina. Infatti faranno importanti progetti per il futuro, mentre Vittorio e Umberto troveranno i segni di un incidente stradale.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio ritrova Marta

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore in onda a metà maggio su Rai 1, segnalano che Conti e Umberto riusciranno a trovare Marta, che darà alcuni segni di vita.

I due uomini, a questo punto, chiameranno i soccorsi che dopo tanto sforzo riusciranno a portare la ragazza in ospedale. Qui le sue condizioni non desteranno la preoccupazione dei sanitari, tanto da darle il consenso di tornare a Villa Guarnieri, dove incontrerà Adelaide appena arrivata da Parigi. Successivamente Marta obbligherà Umberto ad avere un incontro chiarificatore per conoscere la verità su suo padre.

Nora si vendica di Tina

Nora tramerà la sua vendetta contro Tina. Infatti l'esibizione canora della giovane Amato sarà un vero disastro.

Poi la incolperà di aver rovinato le sue nozze con Recalcati. Agnese, a questo punto, si preoccuperà per la reputazione di Tina, mentre Luciano rischierà di morire dopo essere riuscito ad incastrare Oscar, il marito cattivo di Clelia. Nel frattempo Luca Spinelli comparirà vivo e vegeto a Villa Guarnieri dove non esiterà a puntare un'arma da fuoco contro il Guarnieri Senior. Infine Umberto confesserà tutta la verità ai suoi famigliari mentre Silvia avrà paura che Luciano provi ancora dei sentimenti per Clelia.

Come avanzerà la storia? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore.